Кошка ведет себя странно после операции хозяйки: трогательная история покорила Сеть (фото)

Женщина, которая недавно перенесла операцию на колене, рассказала, как ее кошка ведет себя с тех пор, как она вернулась домой. Животное не отходит от хозяйки и проводит рядом с ней почти все время. Трогательное сообщение с фото быстро стало вирусным на платформе Reddit и вызвало волну поддержки от пользователей.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Автор истории с ником u/Pooraf666, опубликовала фото своей черной кошки, по имени Бобби. На снимке видно, как животное лежит возле травмированного колена женщины, глядя на нее внимательным и заботливым взглядом.

В заметке владелица отметила, что кошка сразу начала лежать на ее ноге после операции, мурлыкала и пыталась быть рядом, но не касалась места травмы.

«Она сразу начала лежать мне на ноге и мурлыкать. Она также заснула между мной и моим партнером и была такой маленькой милой. Возможно, меня обычно не бывает дома днем, поэтому она счастлива, но кажется, что она особенно милая. Бывает ли такое вообще?», — написала женщина.

Она добавила, что после возвращения из больницы кошка стала особенно ласковой и проводила с ней почти весь день. «Она также очень ласкова со мной с тех пор, как я вернулась домой, и склонна прижиматься к моей травмированной ноге, когда это возможно», — рассказала автор.

В комментарии для Newsweek женщина объяснила, что не ожидала такого поведения, ведь Бобби обычно спокойная, но не слишком контактная. Теперь же кошка все время находится рядом, мурлычет и следит за хозяйкой.

Сообщение собрало более 13 тысяч лайков и более 600 комментариев. Многие пользователи поделились собственными историями о том, как их животные чувствовали, когда им было плохо, или становились более ласковыми во время болезни владельцев.

Представительница Embrace Pet Insurance, ветеринарных техник Эмбер Баттейгер, в комментарии Newsweek отметила, что коты — чрезвычайно наблюдательные животные. Они могут не проявлять эмпатию в человеческом понимании, но способны замечать изменения в поведении, тоне голоса или запахе хозяина.

«Многие владельцы кошек говорят, что их кошки становятся более ласковыми или привязчивыми во время болезни или эмоционального стресса, часто прижимаются ближе, мурлычут больше или просто остаются рядом», — пояснила специалист.

Баттейгер также напомнила, что известны случаи, когда коты выявляли болезни у своих хозяев еще до установления диагноза. Самым известным примером является кот Оскар из дома престарелых в Род-Айленде, который, по сообщениям, мог предсказывать смерть пациентов, ложась рядом с ними в последние часы жизни.

