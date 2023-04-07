Кошка запрыгнула на имама во время молитвы Рамадан в мечети: как он отреагировал (видео)

В Алжире во время ночной молитвы, которую мусульмане каждый день проводят в священный месяц Рамадан, кот запрыгнул на плечо имама.

Духовный наставник Шейх Валид Махсас читал молитву в мечети Абу Бакр аль-Сиддик в Бордж-Бу-Арреридже, пишет yahoo.com.

В один момент на него запрыгнула кошка и полезла на плечи. Это вообще не смутило священнослужителя, который погладил животное и продолжил читать. Мгновение пушистик посидел на имаме, потерся мордой о его щеку и спрыгнул на пол.

Момент зафиксировали камеры, снимавшие прямую трансляцию происшествия.

Напомним, в Италии статуя плачет кровавыми слезами. Объяснение этого случая ошеломило.

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