Кошмары могут предупреждать о болезни: ученые объяснили неожиданный сигнал организма

Кошмары могут предупреждать о болезни / © Credits

Реклама

Эксперты предполагают, что необычные или очень яркие ночные кошмары иногда могут быть ранним сигналом болезни еще до того, как появятся физические симптомы.

Об этом говорится в материал Daily Mail.

Специалисты объясняют, что почти каждый человек иногда видит тревожные или яркие сны, особенно в периоды стресса или эмоциональных переживаний. Однако в некоторых случаях такие сны могут иметь другое происхождение, они могут быть связаны с ранними биологическими изменениями в организме.

Реклама

Психологи называют такие сны «продромальными». Считается, что они возникают тогда, когда мозг начинает фиксировать слабые сигналы от организма, свидетельствующие о начале заболевания.

При фазе быстрого сна (REM), когда человек видит сны, мозг активно обрабатывает информацию о состоянии организма. По словам профессора психологии Медицинской школы Бостонского университета Патрика Макнамары, мозг постоянно получает сигналы от внутренних органов и анализирует их, чтобы поддерживать баланс физиологических процессов.

Если мозг представляет потенциальную угрозу, он может отразить ее в виде символических или тревожных образов во снах. Это происходит еще до того, как человек ощутит явные симптомы болезни.

Наиболее убедительные доказательства этой теории получены в исследованиях неврологических заболеваний. В частности, исследование 2017 показало, что 73% людей с нарушением поведения в фазе быстрого сна в течение следующих 12 лет получили диагноз болезни Паркинсона или деменции.

Реклама

Другие научные работы свидетельствуют, что необычные сны могут предшествовать различным проблемам со здоровьем — в частности, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, легких, суставов или гинекологическим болезням.

Например, в небольшом исследовании 2015 женщины, которым впоследствии диагностировали рак молочной железы, в 83% случаев сообщали об очень ярких и тревожных снах еще до установления диагноза.

Также в 2022 году исследователи проанализировали почти 2900 описаний снов людей, позже заболевших COVID-19. Многие рассказывали, что за несколько дней до положительного теста им снились образы личинок, змей или укусов.

Профессор Макнамара предполагает, что в таких снах часто повторяются схожие мотивы – например, агрессия со стороны незнакомцев или ощущение опасности. Это может быть метафорическим сигналом организма о внутренних изменениях.

Реклама

В то же время ученые отмечают: эта теория пока нуждается в дополнительных исследованиях и не может использоваться как медицинский диагностический инструмент.

Впрочем, в будущем анализ снов может помочь врачам раньше обнаруживать определенные болезни или даже предупреждать серьезные психические кризисы. В частности, некоторые исследования показывают, что у людей с суицидальными мыслями тревожные сны могут появляться за несколько недель или месяцев до попытки самоубийства.

По мнению исследователей, дальнейшие масштабные исследования могут помочь лучше понять связь между сновидениями и состоянием здоровья человека.

К слову, исследование Пенсильванского университета опровергает пользу розового шума для сна. Эксперимент с участием 25 взрослых показал, что такой фон сокращает фазу быстрого сна (REM) почти на 19 мин, а шум самолетов занимает 23 мин. гибернации. Сочетание этих звуков еще сильнее ухудшает ночной отдых, делая его поверхностным. Профессор Матиас Баснер предостерегает: дефицит REM-сна вредит памяти и эмоциям, что особенно опасно для детей, чей мозг активно развивается. Ученые советуют осторожно использовать «шумовые» устройства, особенно в детских комнатах.