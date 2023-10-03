Космические часы, сделанные из 12 метеоритов, побили мировой рекорд — фото, видео

Их стоимость 246 901 доллар США.
Швейцарская компания установила рекорд по количеству метеоритных вставок в часах.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Метеориты – это редкие фрагменты камня или металла, падающие на Землю из космоса.
Les Ateliers Louis Moinet SA – швейцарская часовая компания, название которой происходит от Луи Муане, знаменитого часовщика и изобретателя хронографа. По словам компании, Муане также был упорным астрономом и страстно увлекался часовым искусством, разделяемым нынешним генеральным директором и креативным директором Жан-Мари Шаллером.
Часы, получившие соответствующее название "Космополис", украшены 12 разными метеоритами, нанесенными на циферблат.
Конкретные метеориты и откуда они прибыли на Землю:
- DHOFAR 461 – Луна
- DHOFAR 1674 – Марс
- ALLENDE – метеоритный дождь
- ERG CHECH – астероид
- JBILET WINSELMAN – астероид
- ISHEYEVO – астероид
- ALETAI ARMANTY – астероид
- AGUAS ZARCAS – метеоритный дождь.
- GIBEON – астероид
- TOLUCA – астероид
- SAHARA 97093 – астероид
- BLACK CHONDRITE L5 – астероид
Рекордная история началась с давней дружбы Жана-Мари Шаллера с охотниками за метеоритами. Благодаря этой дружбе метеориты были найдены всемирно известными экспертами Люком Лабенном и Бруно Фекте. Кроме того, с приобретением метеоритов помогла компания GMS Créations SARL, специализирующаяся на продаже драгоценных камней и материалов.
Для проверки метеоритов каждый из них удостоверяется сертификатом, выданным охотниками за метеоритами, входящими в состав Метеорического общества.
Для создания галактических часов понадобилось несколько шагов.
Во-первых, необходимо было рассмотреть дизайн, который мог бы продемонстрировать красоту 12 разных метеоритов, сохраняя при этом современную эстетику.
Окончательный дизайн был выбран в виде корпуса из 18-каратного розового золота диаметром сорок миллиметров, удерживаемого черным браслетом.
@guinnessworldrecords Most meteorite inserts in watch ⌚☄️ 12 by Les Ateliers Louis Moinet SA #watch #watches #meteor #geology #guinnessworldrecords ♬
Далее последовал процесс тщательной резки метеоритов. Каждый метеорит был уникальной задачей из-за различий в хрупкости, чтобы избежать любых потерь в процессе резки. Эта часть процесса потребовала привлечения экспертов, которые могли бы гарантировать, что метеориты останутся неприкосновенными. Для этого специалист Даниэль Хаас тщательно вырезал и придал форму каждому из двенадцати метеоритных дисков в соответствии с техническими и часовыми ограничениями.
Пора вставить каждый метеорит в часы. По словам Les Ateliers Louis Moinet SA, интеграция метеоритов была "кропотливым", но "тщательным процессом". Каждый метеорит тщательно расположен так, чтобы лучше отражать и контрастировать друг с другом. Например, в центре циферблата помещен редкий образец лунного метеорита DHOFAR 461.
Что касается других метеоритов, Жан-Мари Шаллер предполагал, что они будут действовать как "небольшие пьедесталы, предназначенные для их поднятия, создавая загадочное расположение на циферблате".
Компания заявляет, что стоимость часов-рекордсменов составляет 225 000 франков без учета налогов (246 901 доллар США).
Часовщик надеется навсегда выставить свое рекордное произведение в музее, чтобы он стал символом инноваций и мастерства.
Напомним, блогерша на камеру попробовала "самую кислую конфету в мире". Видео ее бурной реакции стало вирусным в Сети.
Читайте также: