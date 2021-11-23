Космические "туристы" совершат 19-й в истории полет на земную орбиту: стало известно, кто войдет в состав команды

Космические "туристы" совершат 19-й в истории полет на земную орбиту: стало известно, кто войдет в состав команды

Планируется, что космический рейс состоится 9 декабря.

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin совершит очередной суборбитальный полет на ракете New Shepard. В нем примут участие шестеро "туристов", среди которых дочь первого американца, полетевшего в космос.

Об этом говорится на сайте компании.

Планируется, что космический рейс состоится 9 декабря. В состав экипажа войдут два почетных гостя и четверо космических туриста.

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В состав почетных гостей войдут соведущий Good Morning America Майкл Страхан и Лора Шепард Черчли, старшая дочь Алана Шепарда, который был первым полетевшим в космос американцем.

Среди четырех коммерческих туристов – благотворитель космической отрасли Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, основатель Bess Ventures Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.

" Лейн и Кэмерон Бесс станут первой парой родителей и детей, которые полетят в космос", — подчеркнули в Blue Origin.

Отмечается, что шестой в 2021 году и 19-й в истории коммерческий полет в космос будут транслироваться онлайн.

Напомним, недавно ведущие космические гиганты Blue Origin, Boeing, Sierra Space и несколько других партнеров объявили о планах создать космическую "гостиницу" — станцию под названием Orbital Reef на орбите Земли.

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