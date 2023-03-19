"Космический мусор": в США зафиксировали загадочные полосы света

В США в пятницу, 17 марта, в День Святого Патрика в районе Сакраменто жители стали свидетелями загадочных полос света.

О редком явлении пишет Yahoo!news.

Как передает издание, Хайме Эрнандес был в пивоваренной компании King Cong в Сакраменто на праздновании Дня Святого Патрика, когда некоторые из группы заметил свет. По его словам, зрелище длилось минут 40.

«Прежде всего, мы были в шоке, но поражены тем, что стали свидетелями этого. Никто из нас никогда не видел ничего подобного», – говорит Эпнандес.

Владелец пивоварни опубликовал видео Эрнандеса в Instagram.

Астроном Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл убежден, что полосы света были результатом горящего космического мусора.

По его словам, японский коммуникационный пакет, который передавал информацию с Международной космической станции на спутник связи, а затем обратно на Землю, устарел в 2017 году, когда спутник был выведен из строя. Оборудование весом 310 килограмм было выброшено с космической станции в 2020 году, потому что оно занимало ценное пространство и полностью сгорало после входа.

Поэтому горящие куски обломков создали «поразительное световое шоу в небе». По его оценкам, обломки были на высоте около 40 миль и двигались тысячи миль в час.

Космические силы США подтвердили путь повторного входа в Калифорнию для системы межорбитальной связи и время согласовывается с тем, что люди видели в небе.

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