Косой взгляд Венеры Боттичелли мог быть не художественным приемом: какую версию выдвинули ученые

Сандро Боттичелли / © Википедия

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Косой взгляд Венеры на знаменитой картине Сандро Боттичелли "Рождение Венеры" веками привлекал внимание искусствоведов. Ранее некоторые исследователи считали, что косоглазие могло быть художественным символом благочестия или красоты. Однако учёные предложили другое объяснение.

Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии предполагают, что модель, позировавшая для образа Венеры, могла иметь опухоль мозга, повлекшую косоглазие.

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Речь идет о Симонетте Веспуччи — известной флорентийской красавице эпохи Возрождения, часто связываемой с образом Венеры Боттичелли. По данным исследователей, анализ ее портретов выявил признаки аденомы гипофиза.

Косой взгляд Венеры на знаменитой картине Сандро Боттичелли. / © Фото из открытых источников

Это распространенная доброкачественная опухоль, которая образуется на гипофизе у основания мозга. Она может влиять на гормональный баланс и вызывать различные физические симптомы, в частности, нарушение положения глаз.

"Вполне возможно, что неправильное положение глаз на картине "Рождение Венеры" - косоглазие, которое впоследствии стали воспринимать как признак благочестия и красоты, - могло быть вызвано опухолью гипофиза", - заявил ведущий автор исследования Паоло Поццилли.

Как ученые проверяли эту версию

В исследовании ученые использовали алгоритм распознавания лиц на пяти портретах Симонетты Веспуччи. Анализ выявил несколько признаков, которые могут соответствовать аденоми гипофиза.

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Симонетта была хорошо известна в высшем обществе Флоренции, а Боттичелли неоднократно изображал ее на своих картинах. Исследователи отмечают, что художник был настолько увлечен своей музой, что после смерти просил похоронить его у ног.

Симонетта умерла очень молодой – в 23 года. Обстоятельства ее смерти по-прежнему остаются предметом дискуссий.

Какие симптомы описывали современники

В новом исследовании ученые также проанализировали документы, связанные с последние дни Симонетты. В частности, в письмах между Пьеро Веспуччи и Лоренцо де Медичи упоминается, что она потеряла сознание во время бала, а затем находилась в затемненной комнате из-за сильных головных болей, галлюцинации, рвоты и высокой температуры.

"Все это симптомы опухоли гипофиза, которая быстро растет", - сказала первый автор исследования доктора Домициана Нарделли.

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Ученые предполагают, что причиной смерти могло быть увеличение аденомы и апоплексия опухоли – внезапное опасное состояние, связанное с кровоизлиянием или нарушением кровоснабжения в опухоли.

Почему исследователи обратили внимание на другие картины

Кроме косоглазия, ученые обратили внимание еще на один возможный признак болезни — лактацию. На одном из аллегорических портретов Боттичелли изображена женщина, моделью для которой, как считают исследователи, была Симонетта. Она показана так, будто кормит грудью, хотя известно, что детей у нее не было.

"Это неожиданный способ изобразить ее. Мы считаем, что это вместе с изменениями черт лица может указывать на реальные физические симптомы аденомы, которая секретирует пролактин и гормон роста", - пояснила Нарделли.

Исследователи отмечают, что речь идет именно о научной гипотезе, построенной на анализе портретов и письменных источников. В то же время она может объяснить, почему в образе Венеры Боттичелли появилась столь характерная особенность взгляда.

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Болезни на картинах эпохи Возрождения

Это не первый случай, когда ученые ищут признаки болезней в известных произведениях искусства. 2024 исследователи из Университета Париж-Сакле заявили, что на фреске Микеланджело "Потоп" в Сикстинской капелле могли быть изображены признаки рака молочной железы.

По их мнению, деформированный сосок и небольшое уплотнение в области груди могли быть не случайной деталью, а частью символики жизни и смерти.

В случае с Венерой Боттичелли новая версия также совмещает медицинский анализ и искусствоведение. Она не отрицает символического значения образа, но предполагает, что некоторые черты знаменитой картины могли иметь вполне реальное физическое происхождение.

Напомним, в Аргентине полиция провела обыск в доме дочери нацистского офицера Фридриха Кадгина с целью изъятия шедевра, похищенного ее отцом во время Второй мировой войны.

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