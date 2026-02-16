Кот будит посреди ночи: эксперты рассказали, что на самом деле стоит за его мяуканьем

Почему кот мяукает ночью / © pexels.com

В основном ночное мяуканье — это совершенно естественное поведение. Пока вы мирно спите, ваш любимец может считать, что пришло идеальное время для активности. Однако иногда за ночными «концертами» стоит реальная потребность или даже проблема со здоровьем. В Petrebels рассказали о шести самых распространенных причинах и действенных решениях, которые помогут вам снова спать спокойно.

Ночь — его стихия

Кошки — сумеречные охотники. Пик их активности приходится на рассвет и закат. Именно в это время в дикой природе они охотятся. Итак, когда вы наконец ложитесь отдохнуть, у кота включается режим «экшен».

Что делать:

Создайте пространство для безопасной активности: высокий кошачий комплекс с полками, тайниками и царапинами позволит выплеснуть энергию без вашего участия. Особенно это важно для домашних кошек, не гуляющих по улице.

Скука и избыток энергии

Если днем кот не получает достаточного движения и умственной нагрузки, ночью он будет «на полном заряде». Отсюда — беготня, прыжки и так называемые «зуми» (внезапные вспышки активности).

Что делать:

Играйте с котом 2–3 раза в день по 5–10 минут. Используйте удочки с перьями, мячики, игрушечных мышок. Чередуйте игрушки и имитируйте охоту — это удовлетворит естественные инстинкты и уменьшит ночную активность.

Голод или жажда

Коты редко съедают всю порцию сразу — они предпочитают небольшие «перекусы» в течение суток. Если миска пуста, кот обязательно об этом напомнит.

Что делать:

Дайте небольшую порцию корма перед сном или воспользуйтесь автоматической кормушкой. Следите, чтобы в разных уголках дома всегда была свежая вода.

Проблемы со здоровьем

Если раньше кот спал спокойно, а теперь начал мяукать каждую ночь, это может свидетельствовать о боли, гормональных нарушениях, возрастных изменениях или дезориентации в темноте. Особенно внимательными следует быть с пожилыми животными.

Ветеринар Юки Хаттори в книге «An Illustrated Guide for Truly Understanding Your Cat» отмечает: если кот старше 13 лет начинает мяукать ночью, это может быть признаком болезни.

Что делать:

Любые резкие изменения поведения — повод для консультации с ветеринаром. Лучше исключить медицинскую причину, чем упустить проблему.

Потребность во внимании

Кошки редко разговаривают между собой голосом, зато активно используют мяуканье для общения с людьми. Если вы каждый раз реагируете — гладите, кормите или говорите с ним — кот быстро усваивает: метод работает.

Что делать:

Как бы сложно ни было, не подкрепляйте ночное поведение вниманием. Вместо этого компенсируйте это днем — больше игры, ласки и взаимодействия. Так кот не будет ощущать дефицита контакта.

Стресс или изменения в доме

Кошки обожают стабильность. Переезд, появление ребенка, новый житель, ремонт или даже смена расписания могут вызвать тревогу. Стресс часто проявляется именно ночным беспокойством.

Что делать:

Дайте животному время адаптироваться. Устройте уютное место для отдыха — желательно на высоте, где кот будет чувствовать себя в безопасности. Поддерживайте обычный режим и не перегружайте его новыми раздражителями.

Ночное мяуканье — не блажь, а сигнал. Иногда это естественный инстинкт, иногда — скука, голод или потребность в заботе. А в отдельных случаях — повод обратиться к врачу.

Больше активности днем, стабильный режим, достаточно еды и воды, уютные места для отдыха и терпения — и ваш дом снова наполнится тишиной, а ночь станет временем настоящего отдыха.