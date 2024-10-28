Кот-грабитель стал знаменитостью после того, как начал свою преступную деятельность: что он украл

Его уже не первый раз застукали на краже.

Кот-грабитель стал местной сенсацией после того, как совершил дерзкую серию преступлений.

Об этом пишет BBC.

Диско, 10-летний четырехлапый, живущий в Хеллесдоне, Норвич, Великобритания, умудрился проникнуть в соседский дом – вероятно, через кошачью форточку – и вынести несколько пакетиков кошачьего корма.

Его владелица Кэт Стил нашла немалую заначку во время работы в саду в начале этой недели и поделилась фотографией клада, а также милого виновника в местной группе Facebook.

Она рассказала изданию: "Это вызвало большой интерес, подняло настроение многим людям, и теперь он становится чем-то вроде местной знаменитости".

Кэт и Диско / Фото: Kat Steele

Диско, получающий от Кэт две порции сухого корма в день, сумел раскусить некоторые пакеты, чтобы добраться до влажного корма внутри.

"Он делает это уже некоторое время, потому что я нахожу его то здесь, то там", — говорит Кэт, которая делит свой дом со своим партнером, пятилетним ребенком и еще одним котом.

Добыча Диско / Фото: Kat Steele

Пока никто не заявил об исчезновении пакетиков, их происхождение остается загадкой.

Кэт сказала, что спросила соседку, потому что у них есть коты, но марка, которую они используют, не совпадает с той, которую она нашла.

Это не в первый раз, когда Диско ловили на краже. Коварный кот исчез пять лет назад и был найден только тогда, когда сосед заметил исчезновение продуктов, в том числе замороженных сосисок, которые оставили размораживаться.

Диско / Фото: Kat Steele

И если нынешние воровские развлечения будут продолжаться, ему, возможно, придется сесть на диету, поскольку, по словам Кэт, он начинает быть несколько "толще".

Напомним, кот принес домой выигрышный лотерейный билет, который украл у соседа. Это не первый подарок хозяйке от пушистика.

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