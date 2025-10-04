Кот и пес разрушили брак супругов: что произошло

Котенок и щенок / © Associated Press

В городе Бхопал, Индия, молодая пара решила расторгнуть брак после того, как многочисленные попытки примирить их домашних любимцев завершились неудачей. Супруги так и не смогли заставить собаку и кота жить в мире под одной крышей.

Об этом пишет Oddity Central.

По данным семейного суда Бхопала, эта история выглядит особенно иронично, ведь именно любовь к животным когда-то объединила будущих супругов. Сначала они сдружились на почве общей приверженности четырехлапым, впоследствии начали встречаться и поженились в декабре в 2024 году. Однако после переезда в общий дом их семейная жизнь быстро дала трещину.

Жена заявила, что собака мужа неоднократно преследовала и даже нападала на ее кота. Со своей стороны мужчина настаивал, что еще до свадьбы предупреждал: женщина не должна будет приводить своих животных в их будущий дом. Он также добавил, что кот жены регулярно караулил у аквариума, чем создавал напряженную атмосферу в доме.

Жена категорически отказалась отдать своего кота и продолжала обвинять пса мужа в агрессивности. Муж же оставался на стороне своего любимца, считая, что именно кот вызывает проблемы. Супруги даже обращались к психологу, а родные пытались содействовать примирению, но безуспешно. В результате пара назвала непримиримые разногласия причиной для развода.

«Люди ищут общение с домашними животными, иногда ставя их выше человеческих отношений», — говорит семейный консультант Шаил Авасти. «Когда оба партнера отказываются приспосабливаться, такие браки распадаются. Это отражает растущую тенденцию, когда люди легкомысленно относятся к отношениям, считая, что домашние животные могут заменить человеческие связи».

В семейном суде Бхопала отметили, что этот случай демонстрирует более глубокую проблему — эмоциональную зависимость от животных на фоне социальной изоляции.

