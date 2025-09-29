Кот и собака разрушили брак пары: как это произошло

Кот и собака / © www.freepik.com/free-photo

В городе Бхопал (Индия) семейный суд рассматривает дело о разводе, причиной которого стала вражда домашних питомцев. Молодые супруги, которые женились только в декабре 2024 года, решили расторгнуть брак менее чем через год совместной жизни, поскольку их собака и кошка не смогли ужиться.

Об этом сообщает The Independent.

Хотя пара объединяла любовь к животным, их питомцы оказались непримиримыми врагами, что превратило семейную жизнь в «несносную».

Жалоба жены: Она утверждает, что собака мужа постоянно лает и нападает на ее кошку, поэтому животное находится в стрессе и даже отказывается от еды.

Контраргумент мужа: Он отрицает, подчеркивая, что жена привезла свою кошку из родительского дома вопреки их договоренности. По его словам, кошка тоже провоцирует конфликты и проявляла агрессию по отношению к собаке.

Несмотря на попытки примирения и консультации, ни один из супругов не желает расставаться со своим любимцем.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить этот брак, но жена не хочет расставаться со своей кошкой», — прокомментировал консультант Шаил Авасти.

По словам специалиста, эта ситуация является отражением растущей эмоциональной зависимости людей от домашних животных на фоне социальной изоляции. Он отмечает, что иногда люди «ставят питомцев выше человеческих отношений», и когда компромисс невозможен, браки распадаются.

