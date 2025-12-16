Кот исчез на год и вернулся домой, но то, что он там увидел, шокировало всех (видео)

Кот / © unsplash.com

Реклама

Обладательница пропавшего на год кота была шокирована его возвращением домой, ведь в доме уже жил другой кот, внешне идентичный ее питомцу.

Это видео она выложила в Tik-Tok.

В ролике оба кота сидят друг напротив друга и смотрят так, будто видят зеркальное отражение.

Реклама

На видео написано: «Когда вы потеряли кота и кто-то его нашел через шесть месяцев, а ваш настоящий кот возвращается год спустя».

Дата публикации 11:04, 16.12.25 Количество просмотров 9 Кот вернулся домой после года исчезновения и встретил своего двойника

По данным Animal Humane Society, один из трех домашних любимцев в США исчезает в течение жизни, а всего это около 10 миллионов животных в год, и не все возвращаются домой.

В комментариях под видео пользователи шутят, что коты якобы «проверяют мошенничество друг у друга», а некоторые сравнивают ситуацию с «кражей идентичности».

Другие пользователи делятся собственными историями о схожих случаях: «У моей сестры черный кот исчез год назад, она взяла нового черного кота, а прошлым летом вернулся исчезнувший. Теперь у нее два черных кота».

Реклама

Владелица также опубликовала видео, где оба кота повторяют позы друг друга, разделенные только несколькими метрами. Их широкие глаза показывают шок от встречи.

Британская организация Cats Protection объясняет, что коты часто исчезают из-за стресса дома, болезни, замыкания в сарае или гараже или из-за дальних путешествий.

Большинство кошек остаются в пределах нескольких километров от дома, однако некоторые могут пройти до 80 миль. Благодаря сильному инстинкту возвращения кошки используют запах, память и, возможно, магнитное поле Земли, чтобы найти путь домой, даже после длительного времени.

Организация советует владельцам, у которых пропал кот: искать вблизи дома в гаражах и шкафах, использовать знакомые запахи, привлекать соседей, обновлять микрочипы и распространять объявления в соцсетях и на сайтах поиска домашних животных.

Реклама

Напомним, мужчина пытался спасти кота, однако попал сам в беду. Курьезный случай стал хитом в Сети.