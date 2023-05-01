Кот каждую ночь приносит своей хозяйке дорогие "подарки": она в отчаянии

Женщина постоянно ищет владельцев вещей, которые ей приносит кот.
В Великобритании кот-клептоман Гарри каждую ночь приносит своей хозяйке дорогие "подарки", которые он ворует у соседей. Поэтому женщина в отчаянии и постоянно извиняется из-за поступков своего любимца.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Кот-вор живет в аббатстве Дарли, графство Дербишир. Его хозяйка Донна Гибберт рассказала, что животное регулярно обворовывает жилье ее соседей. Среди вещей, которые он украл за четыре года набегов – дизайнерские туфли, кошелек, упаковка сосисок и нижнее белье. Только за прошедшую неделю Гарри украл шесть вещей из соседних прачечных и домов.
"Там были и красные туфли, и это был довольно дорогой бренд. Спортивный бюстгальтер от M&S. Была сумочка, но в ней ничего не было", – говорит женщина.
Женщина призналась, что она в отчаянии и теперь ищет людей, у которых ее кот украл вещи.
Напомним, в Ливерпуле кошка Уиллоу спасла больную диабетом хозяйку от комы и вошла в финалисты National Cat Awards.
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