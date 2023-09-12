Кот-клептоман обворовывает соседей: что он уже успел украсть – фото, видео

Кот по кличке Клео из Кейти, Техас, США, обворовывает соседей.

Об этом пишет KHOU-11.

Хозяйка пушистого клептомана говорит, что он ворует у соседей все, что попадает ему в лапы: носки, садовые перчатки, купальники и футболки.

"Я хочу извиниться, потому что некоторые вещи, которые он принес домой, например корректирующее женское белье, достаточно дорогие", — сказала Джин Уит.

Кот-клептоман / Фото: скриншот с видео

Все началось довольно невинно в доме женщины, но потом Клео стал наведываться к соседям.

"Этим летом мы путешествовали, и он сильно сошел с ума на кражах", — сказала Уит. "Пара соседей рассказала мне, что он забрался в их дом через окно".

Кот-клептоман / Фото: скриншот с видео

Ни гараж, ни открытое окно автомобиля не являются безопасными. А поскольку он кот, он любит мышей. Но в этот раз речь идет не о грызуне.

"Он взял компьютерную мышь, которая была в сумке", – сказала Джин.

Уит настолько озадачена действиями Клео, что начала стирать украденные вещи, выставляя их на улицу с табличкой для соседей.

"Я извиняюсь от его имени", — написано на табличке. "Осмотрите его добычу и заберите свои вещи".

Украденные вещи женщина выставляет на улице / Фото: скриншот с видео

Можно было бы подумать, что соседи расстроятся из-за исчезновения их вещей, но Клео завоевал хорошую репутацию и теперь стал сенсацией в социальных сетях.

"Самая вирусная тема на странице нашего района в Facebook", — сказала Уит.

На самом деле Клео настолько популярен, что сообщество даже шило ему рубашки. Часть собранных денег идет в местный приют для животных.

"Все думают, что это здорово и забавно", — добавила женщина.

Впрочем, владелица четырехлапого все же пыталась убедить Клео прекратить его преступную жизнь.

"Я немного отчитала его, думая, что, возможно, мы сможем избавиться от этой привычки", — сказала она. "Но потом я поняла, что это проигрышное сражение. По сути он подросток".

Напомним, мужчина пытался продать соседу украденную у него же посылку. Он написал ему записку.

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