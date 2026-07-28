Кот Ларри победил еще одного конкурента: пес нового премьера Британии останется дома

Кот Ларри победил нового конкурента / © Instagram

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Британское правительство сменило руководителя, но главный хозяин Даунинг-стрит остается неизменным. Новоизбранный премьер-министр Великобритании Энди Бернем решил не перевозить в официальную резиденцию своего пса Акселя. Причина довольно проста — на Даунинг-стрит уже давно живет кот Ларри.

Об этом Бернем рассказал в телеинтервью для BBC.

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Энди Бернем не берет собаку в официальную резиденцию из-за кота Ларри

Бернем поделился, что причина такого решения сугубо дипломатическая: его пес не смог бы найти общий язык с котом Ларри, который уже более десяти лет удерживает должность главного мышелова Кабинета министров. По словам политика, его четверолапый будет жить и дальше на севере Англии.

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Энди Бернем имеет метиса бишон-фризе и пуделя, которого зовут Аксель.

«Думаю, он останется на севере, потому что у него характер этакого сердитого маленького человечка. В нем есть немного пуделя», — сказал Бернем.

Бернем решил не испытывать терпения капризного и легендарного кота, а также не хочет разочаровывать своих избирателей, которым нравится Ларри.

«Он точно не поладил бы с Ларри. И не думаю, что британцы поблагодарили бы меня, если бы я привез Акселя сюда и нарушил покой в мире Ларри. Так что он останется здесь», — добавил премьер.

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Кот Ларри известен своим строгим характером. Он не раз отстаивал собственную территорию в столкновениях с животными предыдущих членов правительства.

При Кире Стармере Ларри пришлось жить с двумя котами семьи премьера — спасенным Джоджо и сибирским котёнком Принцем. А при премьерстве Риши Сунака Ларри жил вместе с лабрадором Новой.

Жена Сунака Акшата Мурти признавалась, что между животными вспыхивали «горячие стычки», из которых кот стабильно выходил победителем.

Когда премьером Великобритании был Борис Джонсон, к Ларри подселили джек-рассел-терьера Дилина. Джонсон впоследствии вспоминал, что Ларри «хорошо потрепал» пса, когда тот решился взять кошачью еду.

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Кот Ларри: последние новости

Напомним, Даунинг-стрит, 10, является не только центром британской политики, но и домом для главного мышелова Кабинета министров — кота Ларри. Взятый в 2011 году из приюта, он вырос из бездомного кота в настоящий культурный феномен и символ покоя.

За это время в стране изменился ряд премьер-министров, но Ларри остается непоколебимым жителем резиденции — позирует фотографам, тестирует антикварную мебель и имеет сотни тысяч поклонников по всему миру.

За годы «службы» Ларри успел встретить немало мировых лидеров, включая Барака Обаму, Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого. Его появление у знаменитой черной двери во время официальных визитов неоднократно разряжало напряженную политическую атмосферу искренними и забавными моментами.

При этом кот остается полностью внепартийной фигурой, а его содержание добровольно покрывают работники резиденции, а не государственный бюджет.

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