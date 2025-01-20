Кот отправил боссу хозяйки заявление об увольнении: женщина потеряла работу и премию

В Китае кот отправил заявление об увольнении начальнику своей хозяйки.

Об этом сообщает SCMP.

25-летняя женщина из юго-западного муниципалитета Чунцин имеет девять кошек.

Она написала заявление об увольнении в редакторе электронной почты 5 января, но не хотела его отправлять, потому что ей нужны были деньги на содержание домашних любимцев.

Тогда ее домашняя камера наблюдения зафиксировала момент, когда одна из кошек прыгнула на ее стол и нажала кнопку на ноутбуке, отправив письмо.

Женщина рассказала, что связалась со своим боссом, чтобы обвинить кота, но ее проигнорировали. Она потеряла и работу, и премию по итогам года.

Теперь она ищет новую работу, потому что ей нужно кормить своих пушистиков.

Напомним, отчаянная собака принесла щенка без сознания в ветеринарную клинику. Если бы не вирусное видео, снятое камерами наблюдения, большинство людей, вероятно, сочли бы эту историю вымышленной.

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