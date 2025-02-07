Кот Пальмерстон возвращается: бывший мышелов МИД снова на службе

Бывшего мышелова Министерства иностранных дел Великобритании кота Пальмерстона отозвали с пенсии.

Теперь он будет работать "консультантом по вопросам кошачьих отношений" на Бермудах, передает BBC.

В Агентстве Великобритании по международному развитию отметили, что "первый кошачий дипломат" будет "посещать только те встречи, которые он считает важными, давать советы, когда это необходимо, и позволять себе заслуженный сон".

Кот Пальмерстон/Фото: соцсеть X Palmerston

Кот Пальмерстон/Фото: соцсеть X/Palmerston

Как заметил мышелов, он решил выйти из пенсии из-за "обольстительных предложений", таких как:

привлекательная дипломатическая роль

идеальные условия сотрудничества с новым губернатором Бермудских островов Эндрю Мердоком.

Мердок унес кота себе после его выхода на пенсию в 2020 году.

Напомним, ранее Пальмерстон служил главным мышеловом Министерства иностранных дел в 2016-2020 годах.

В частности, в феврале 2018 года подрался с главным мышеловом резиденции премьера Великобритании котом Ларри. Тогда Пальмерстон выдрал сопернику клок шерсти и оторвал ошейник.

Работникам МИД запрещали его подкармливать, потому что он якобы поправился и стал хуже ловить мышей. BBC писало, что точно неизвестно, сколько коту лет.

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