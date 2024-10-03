Кот получил новую жизнь с титановым черепом после операции на мозге: как он выглядит (фото)

Домашний кот перенес спасательную операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, в результате которой у него появился титановый череп.

Об этом сообщает Bristol Live.

Семилетнего домашнего короткошерстного кота Генри доставили в ветеринарную клинику Bristol Vet Specialists, когда его владелица Мэгги Гибб заметила, что он перестал есть и стал вялым. Обеспокоенные ухудшением здоровья Генри в течение нескольких недель, главные неврологи ветеринарной больницы быстро обследовали его.

Они обнаружили, что Генри тяжело ходит, что указывало на возможную проблему с мозгом. Генри сделали МРТ, которая показала, что на мозг давит большая масса. Профессиональный анализ МРТ-изображений указал на менингиому как на вероятную причину симптомов.

Генри немедленно доставили в операционную, где команда хирургов и медсестер провела "краниотомию" – хирургическое удаление части черепа, чтобы успешно удалить проблемную менингиому. Затем для восстановления головы Генри была использована сверхсовременная титановая сетка, фактически ставшая частью его черепа.

Кот Генри / Фото: PA

Эта детальная и точная операция длилась более двух часов. После получения результатов анализов было доказано, что опухоль Генри была доброкачественной и его прогноз был благоприятным.

Удивительно, но спустя всего несколько дней после успешной операции Генри снова встал на ноги.

Кот Генри / Фото: PA

Прошло шесть месяцев, и теперь у него свежая грива, не оставляющая никакого намека на его прошлые испытания. Мэгги сказала: "Состояние Генри, по-видимому, повлияло на него задолго до того, как появились симптомы. Это было так незаметно. Мы думали, что он просто замедлился. Сейчас у Генри все очень хорошо. Он совсем не такой, как раньше. Он словно стал младшей версией самого себя. Он играет, как котенок, и бегает по утрам, будто снова открыл для себя, что жизнь прекрасна! Его режим питания тоже изменился – теперь он завтракает по утрам, а ужинает перед сном. Я не могу передать словами, что я чувствую, когда вижу, что у него появился еще один шанс на жизнь, каким бы долгим он ни был".

Кот Генри / Фото: PA

Главный ветеринар Николас Грейнджер, возглавлявший хирургическую команду, сказал: "В таких случаях коты часто имеют едва заметные признаки, которые не замечают владельцы. Считается, что они "стареют" до того момента, когда их состояние резко ухудшается. Давление в мозге повышается настолько, что необходима неотложная операция. При наличии соответствующего оборудования и квалифицированной команды лечение этой болезни может быть очень успешным и чрезвычайно полезным".

Напомним, храбрец укусил гигантскую анаконду, которая пыталась его съесть. Он впился зубами в змею прямо у ее головы.

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