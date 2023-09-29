Кот получил премию за необычный страховой случай: что произошло с пушистым (видео)

Он стал победителем 15-й ежегодной премии Hambone.

Нью-йоркский кот, оказавшийся свернутым в диване-кровати, был удостоен премии Hambone Award за необычную страховую выплату за домашних животных в этом году.

Об этом пишет prnewswire.com.

Компания Nationwide Pet Insurance сообщила, что 15-я ежегодная премия Hambone, названная в честь собаки, которая съела всю ветчину, находясь в ловушке в холодильнике, была присуждена коту по имени Джайлс.

Владельцы Джайлза, Рид и Кейтлин рассказали, что кот находился под диваном-кроватью, когда мачеха Рида сложила его.

Джайлз, как и остальные финалисты премии, полностью оправился от травм.

"Тяжелое положение Джайлза показывает, насколько легко обычная ситуация может стать опасной для домашнего животного", — заявил Жюль Бенсон, главный ветеринарный директор Nationwide. "Мы так рады, что быстрые действия семьи Джайлза и команда ветеринаров обеспечили ему скорейшее выздоровление".

Джайлзу и его владельцам была вручена награда Hambone Award, подарочная карточка и пожертвования от имени кошки к одобренной благотворительной организации, занимающейся домашними животными, по выбору семьи.

Напомним, в ловушку попало редкое животное, которое не видели 130 лет. Его считали вымершим.

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