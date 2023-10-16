Кот предусмотрел более 100 смертей жителей дома престарелых: что он делал (фото)

Он приходил за несколько часов до смерти.

Кот, живший в доме престарелых, прославился тем, что якобы мог предсказать, когда его жители умрут.

Об этом пишет Daily Star.

Оскара забрали в заведение в Род-Айленде, США, в 2005 году, чтобы обеспечить комфорт его жителям. Но сотрудники быстро заметили, что Оскар большую часть времени любит оставаться один. Когда он сворачивался калачиком рядом с кем-то, этот пациент умирал через несколько часов.

Кот Оскар / Фото: Associated Press

Сначала врачи не связывали эти факты, но после как минимум 25 разных инцидентов они начали подозревать, что четвероногий может обнаружить то, чего они не могут.

Сотрудники заметили, что кот приходил к людям за два часа до их смерти. Поэтому они начали использовать движения Оскара в качестве предупреждения и звонили семьям пациентов, чтобы дать им возможность прийти и попрощаться, если кот был прав.

Кот Оскар / Фото: Associated Press

Доктор Дэвид Доса написал статью для Медицинского журнала Новой Англии, в которой проверял гипотезу о том, что животное из семейства кошачьих может предсказать, какой неизлечимо больной пациент умрет следующим. Он считал, что Оскар чувствовал биохимические изменения у пациентов.

Другие эксперты считают, что животное уловило отсутствие движения жителей или ранние стадии запаха во время смерти.

В разговоре с хосписом Crossroads доктор Доса сказал: "Сначала Оскар был очень напуганным котом. Ему очень не хотелось выходить. Часто его можно было найти в амбаре или где-то под кроватью, и только когда кто-то был на грани смерти, Оскар будто выходил вперед и в центр".

Кот Оскар / Фото: Associated Press

По состоянию на 2015 год доктор Доса сообщил, что Оскар предугадал более 100 смертей.

Напомним, в Великобритании девочка родилась с весом 328 г. Она появилась на свет на четыре месяца раньше.

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