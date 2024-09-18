Кот принес домой выигрышный лотерейный билет: "Украл у соседа" (видео)

Кот одной женщины настолько наглый, что ворует вещи и приносит их домой, чтобы "заплатить за аренду". Но его хозяйка была ошеломлена, когда он принес ей выигрышную скретч-карту.

Об этом пишет Mirror.

Многие владельцы домашних животных утверждают, что их любимцы очень умны и точно знают, что делают, когда ведут себя дерзко – и кот одной женщины доказывает это.

Звезда социальных сетей по имени Меган регулярно публикует видео со своим котом Манки, которого она раньше описывала как "целый мир", заставляющий пользователей TikTok не уставать от того, что ему удается украсть для нее.

Но Меган, несомненно, смеялась над последней находкой Манки, который умудрился принести ей выигрышный лотерейный билет. Пушистик невозмутимо прыгнул в окно с новой находкой в зубах. "Манки, где ты был и что у тебя есть?" – спросила Меган.

Когда она забрала скретч-карту у Манки, ранее дарившего ей такие подарки, как табак и гигиенические прокладки, она воскликнула: "Это выигрыш?". Посмотрев на то, что было соскоблено, она обнаружила выигрыш на сумму 5 фунтов стерлингов. Но когда она поняла, что это 10 фунтов, то воскликнула "Манки!", потому что не имела ни малейшего представления, кому это принадлежит.

Пользователи Сети были в восторге от котика: "Видишь, как он заботится о тебе. Очень скромный, очень внимательный, очень заботливый", "Надо поставить на него кошачью камеру, чтобы узнать, где он находит все эти сокровища. Кто-то где-то подумает, что у них появился вор-призрак. Он гениальный", "Хороший мальчик, платящий за аренду – мои коты не платят", "Он отрабатывает свое".

Напомним, девушка каждый день носит на голове большую камеру наблюдения. Как оказалось, аксессуар установил ее отец, который очень переживает за безопасность дочери.

Читайте также: