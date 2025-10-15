Кот проехал более сотни километров на крыше автофургона и выжил: как ему это удалось

Кот / © Getty Images

Семья Денардо из США отправилась на уикенд за сотни километров от дома. Когда они остановились на заправке то обнаружили неожиданного «пассажира» на крыше автофургона.

Об этом курьезном случае сообщило издание CBS News.

Владелица четверолапого пушистика, Мара Денардо, рассказала, что они с семьей выехали из Киттанинга и ехали в Нью-Гемпшир на марафон. Проехав около 160 миль, они остановились на заправке, где и обнаружили своего домашнего любимца на крыше автофургона.

Кит Рэй Рэй

Как выяснилось, кот Рэй Рэй удержался на крыше авто при скорости 110 км/ч — он крепко цеплялся за багаж, что и помогло ему пережить эту экстремальную поездку.

Именно на этой крыше путешествовал кот / Фото: Instagram margaret_denardo

«Мы подумали: что же нам делать? Мы уже так далеко зашли в дорогу, и нам еще далеко до Нью-Гемпшира, поэтому мой муж сказал: ему просто придется поехать с нами», — рассказала Денардо.

После этого семья сделала короткую остановку в зоомагазине, где приобрела все необходимые вещи для Рэй Рэя и продолжила свое путешествие.

«Он так хорошо провел время и пережил большое приключение. Я снимала видео и фотографии везде, где мы были, и это было похоже на его небольшое турне», — рассказала Мара.

Как передает издание, история Рэя Рэя вдохновила его хозяйку написать серию детских книг.

Первая книга «Кот, который не заблудился» рассказывает о храбрости кота и его семье, которая отправилась с ним в незабываемое путешествие: от 160-километровой поездки на крыше автофургона до вершины Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке.

По словам Мары, серия называется Ray Ray’s Cattastic Adventure Tails», где в каждой части кот будет отправляться в новое место для приключений.

Как передает CBS News, благодаря своему необычному путешествию, Рэй Рэй из «зайца-путешественника» превратился в настоящего «книжного героя». Семья Денардо уже объявила о планах выпустить первые серии приключений котика в конце октября.

Курьезный случай стал хитом в Сети.

