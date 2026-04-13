Кот с инвалидностью стал звездой соцсетей: история Изюмчика из Одесской области

кот Изюм

Животные нередко становятся настоящими звездами социальных сетей. Они собирают миллионы лайков и тысячи поклонников. Новой звездой TikTok стал кот Изюм из Одесской области.

Пушистый имеет инвалидность, но она не мешает ему наслаждаться жизнью — кот активно гоняет между комнатами и собирает позитивные комментарии. Историей кота делится Суспільне.

Кот с инвалидностью стал звездой соцсетей

Владелица кота Валерия шутит, что кот сам выбрал себе семью. Он родился у своих хозяев. Постепенно они начали замечать, что с котом что-то не так.

В срок, когда котята начинали ползать, Изюм заваливался на бок. Ветеринары диагностировали коту мозжечковую атаксию.

«Без людей рядом такие котики с такими диагнозами, к сожалению, не смогут сами существовать», — делится Валерия.

У кота Изюма есть собственный режим. Он питается пять раз в день по четкому графику. Это позитивно влияет на здоровье кота и удобно хозяевам.

Хозяева крайне заботливы к коту ведь корректируют свой день под его нужды.

Кот хорошо изучил расписание и знает, что после обеда с 12:00 до 16:00 у него тихий час.

«Мы укладываем его как ребенка. С рождения мы правильно настроили этот режим», — делится хозяйка кота Изюма.

Девушка решила снять на видео в соцсети режим дня кота Изюма вместе с графиком питания, обеденным сном и всеми подробностями. Видео «залетело» сразу на миллион просмотров.

Так, девушка решила активно вести блог кота Изюма и больше рассказывать о нем подписчикам. С того момента жизнь кота с инвалидностью стала ярче.

Подписчики посоветовали заказать коту коляску, которая облегчит ему передвижение. Таким образом, кот получил новую возможность двигаться. На новой коляске кот может даже активно бегать и играть с мышкой.

Теперь у кот Изюмчика более 57 тысяч подписчиков в TikTok и еще почти 10 тысяч — в Instagram. Изюм вместе с хозяйкой снимают ASMR-распаковки, прогулки по селу, смешные видео и советы владельцам животных с инвалидностью.