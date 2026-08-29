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Кот с рекордным количеством пальцев на лапах: как он выглядит — видео
Обычный домашний кот имеет 18 пальцев, но мейн-кун из Висконсина значительно превзошел эту цифру.
Кот из Висконсина, США, попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря необычной особенности своих лап.
Об этом говорится на сайте GWR.
Эребус Аномали, принадлежащий Кендри Ванденблумер и Гантеру Нетту, официально стал рекордсменом по наибольшему количеству пальцев у кота.
При подсчете у животного обнаружили 29 пальцев. Для сравнения, стандартное количество пальцев у домашнего кота — 18, поэтому у Эребуса есть сразу на 11 больше.
Необычная особенность кота связана с полидактилией. Это генетическая особенность, по которой животные рождаются с дополнительными пальцами.
Полидактилия довольно часто встречается у мейн-кунов. В то же время, даже для этой породы 29 пальцев — чрезвычайно редкий случай.
По данным Книги рекордов Гиннеса, именно такое количество пальцев является наибольшим, которое когда-либо официально фиксировали у кота.
До Эребуса рекорд принадлежал коту из Канады по восклицанию Джейк. В 2002 году у него насчитали 28 пальцев, и этот результат оставался рекордным в течение многих лет.
В начале этого года канадского Джейка догнал другой кот – Тоби. Котенок, принадлежащий семье из Мичигана, также имел 28 пальцев и таким образом повторил предыдущий рекорд.
Однако Эребус Аномали смог превзойти обоих предыдущих рекордсменов.
Его владельцы рассказали, что почти сразу после рождения котенка поняли: он может быть особенным.
Пара обладает питомником Blue Northern Maine Coons и хорошо знакома с особенностями породы. Поэтому необычное количество пальцев у новорожденного Эребуса сразу привлекло их внимание.
Владельцы предположили, что их питомец может претендовать на мировой рекорд, еще когда он был совсем маленьким.
В конце концов, подозрения подтвердились: после официального подсчета 29 пальцев Эребус Аномали получил титул рекордсмена Книги рекордов Гиннеса.
Напомним, в британском зоопарке родилась редкая бабируса.