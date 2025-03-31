Кот с самым длинным хвостом в мире: как он выглядит и длина (фото)

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Мистер Пагсли Аддамс, милый серый кот породы мейн-кун из города Маунд, штат Миннесота США, имеет самый длинный в мире хвост, который всегда ему мешает — 46,99 см. Хвост Пагсли длиннее на 6 см, чем у предыдущего рекордсмена Сигнеса.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Двухлетний Пагсли, названный в честь культового персонажа из «Семейки Адамсов», живет с семьей Кемеронов и тремя другими котами породы мэйн-кун. И хотя он еще даже не полностью вырос, его владелица Аманда говорит, что он всегда был известен своим чудесным хвостом.

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«Когда я впервые отвела его к ветеринару, он вошел и сказал: „У тебя очень длинный хвост“. Я посмотрела на него, очень внимательно посмотрела и подумала… „Да… так оно и есть“, — вспомнила Аманда.

Пагсли со своей сестрой / © Guinness World Records

Но после того, как его хвост все еще был темой разговора во время следующего визита через полгода, Аманда не могла избавиться от мысли, что ее кот был особенным: «Поэтому я рассказала об этом детям, и, конечно, их первой реакцией было узнать, есть ли за это нынешний рекорд в Книге рекордов Гиннеса. И знаете, он есть, и, к нашему удивлению, Пагсли его побил!».

Длина хвоста Пагсли — 46,99 см. / © Guinness World Records

Пагсли происходит из самой большой породы домашних кошек, хорошо приспособленных к снежным зимам Миннесоты. Обычно им нужно четыре-пять лет, чтобы достичь своего полного размера, когда они вырастают у больших сильных кошек с густой шерстью. Известно, что они используют свои гигантские пушистые хвосты в качестве сиденья или для сохранения тепла, а также имеют большие лапы с порами, которые функционируют как естественные снегоступы.

Пагсли со своими сестрами / © Guinness World Records

Аманда говорит, что Пагсли, хотя и знает некоторые команды, такие как «сидеть» — озорной кот, который имеет очень простой распорядок дня: «Есть. Просить. Есть. Спать. Просить. Есть. Спать. Есть. Просить. Поиграть в „принеси“. Есть. Спать».

Поскольку Пагсли всего два года, вполне возможно, что его хвост может вырасти еще длиннее.

Кот-рекордсмен / © Guinness World Records

Напомним, недавно Книга рекордов Гиннеса объявила самую маленькую козу в мире. Представительница канадской карликовой породы имеет рост всего 40,5 см в 4 года.