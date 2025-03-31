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Кот с самым длинным хвостом в мире: как он выглядит и длина (фото)
Хвост Пагсли может стать еще длиннее.
Мистер Пагсли Аддамс, милый серый кот породы мейн-кун из города Маунд, штат Миннесота США, имеет самый длинный в мире хвост, который всегда ему мешает — 46,99 см. Хвост Пагсли длиннее на 6 см, чем у предыдущего рекордсмена Сигнеса.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Двухлетний Пагсли, названный в честь культового персонажа из «Семейки Адамсов», живет с семьей Кемеронов и тремя другими котами породы мэйн-кун. И хотя он еще даже не полностью вырос, его владелица Аманда говорит, что он всегда был известен своим чудесным хвостом.
«Когда я впервые отвела его к ветеринару, он вошел и сказал: „У тебя очень длинный хвост“. Я посмотрела на него, очень внимательно посмотрела и подумала… „Да… так оно и есть“, — вспомнила Аманда.
Но после того, как его хвост все еще был темой разговора во время следующего визита через полгода, Аманда не могла избавиться от мысли, что ее кот был особенным: «Поэтому я рассказала об этом детям, и, конечно, их первой реакцией было узнать, есть ли за это нынешний рекорд в Книге рекордов Гиннеса. И знаете, он есть, и, к нашему удивлению, Пагсли его побил!».
Пагсли происходит из самой большой породы домашних кошек, хорошо приспособленных к снежным зимам Миннесоты. Обычно им нужно четыре-пять лет, чтобы достичь своего полного размера, когда они вырастают у больших сильных кошек с густой шерстью. Известно, что они используют свои гигантские пушистые хвосты в качестве сиденья или для сохранения тепла, а также имеют большие лапы с порами, которые функционируют как естественные снегоступы.
Аманда говорит, что Пагсли, хотя и знает некоторые команды, такие как «сидеть» — озорной кот, который имеет очень простой распорядок дня: «Есть. Просить. Есть. Спать. Просить. Есть. Спать. Есть. Просить. Поиграть в „принеси“. Есть. Спать».
Поскольку Пагсли всего два года, вполне возможно, что его хвост может вырасти еще длиннее.
Напомним, недавно Книга рекордов Гиннеса объявила самую маленькую козу в мире. Представительница канадской карликовой породы имеет рост всего 40,5 см в 4 года.