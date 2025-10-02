Кот шокировал хозяйку точными прогнозами на картах Таро

Кот Коул делает прогнозы на картах Таро / © Jam Press

Владелица кота 46-летняя американка Эмили Кук из штата Вашингтон обнаружила необычайные способности у своего питомца. Ее семилетний кот Коул поражает своими точными прогнозами на картах Таро.

Об этом пишет WhatstheJam.

Еще несколько лет назад женщина заметила, что Коул проявляет странный интерес к колоде карт Таро, которая была на диване. Он аккуратно цеплял ее лапами и зубами и вынимал оттуда одну карту, которую клал на ковер.

Владелица кота заметила, что его «пророчества» начали странным образом сбываться. Кот предсказывал проблемы на работе и переломные моменты в жизни.

По словам женщины, как-то она чувствовала давление на работе, а Коул вытащил карту, которая означала измену.

«Через несколько месяцев я потеряла работу, а тот самый человек, в отношении которого были подозрения, больше не работает в компании», — отметила Эмили.

После ряда удачных прогнозов интерес к его предсказаниям стал расти, и теперь владелица кота делится предсказаниями Коула в соцсетях.

Сотни пользователей обращаются за прогнозами к коту-предсказателю и просят его вытянуть карту.

«Я просто стараюсь успевать снимать на видео, когда он делает выбор. В MyCatDoesTarot есть ссылки для пожертвований и список ожидания. Работает это так — я получаю сообщение, добавляю человека в очередь и время от времени выкладываю обновления в сториз. Но в конце концов все решает Коул — он же кот!» — подчеркнула Эмили Кук.

