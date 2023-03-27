Кот случайно сжег дом женщины, пока она убирала: как это произошло

В Великобритании из-за игривого кота вспыхнул дом. Женщина решила начать уборку и зажгла свечу, которую животное случайно опрокинуло.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Инцидент произошел в городе Бутл. Таш Лайалл рассказала, что в субботу она занималась привычными делами: убирала дом и решила зажечь свечу.

Фото: mirror.co.uk

"Я спустилась вниз, чтобы приготовить кофе, и примерно через десять минут услышала, как мой партнер зовет меня. Весь верхний этаж был полон дыма", — вспоминает женщина.

Таш, имеющая двух кошек, считает, что одно из животных опрокинуло свечу. Она рассказала, что огонь очень быстро распространялся. Женщине удалось выбежать из дома, прихватив с собой кошек.

Фото: mirror.co.uk

Женщина говорит, что ей было очень стыдно перед соседями, поскольку такая опрометчивость спровоцировала пожар, однако люди помогали ей до приезда спасателей. Впоследствии пожарные ликвидировали возгорание, однако дом получил большие повреждения. Теперь друзья потерпевшей собирают деньги, чтобы помочь ей восстановить квартиру.

Фото: mirror.co.uk

Напомним, в Великобритании женщина рассказала, что она возненавидела своих соседей после того, как они решили сделать для нее доброе дело – ремонт в квартире.

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