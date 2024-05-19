Кот-соня получил научную степень: какое звание присвоил ему университет Вермонта.

Кот Макс Доу ходит в университет, как на работу, и уже четыре года является любимцем студентов и преподавателей.
Кот по кличке Макс, который приходит в студенческий городок Университета штата Вермонт, как на работу, стал неотъемлемой частью жизни преподавателей и студентов. Поэтому опекунский совет учебного заведения решил отметить его почетным званием "Doctor Litter-ature" — "доктора лежанки".
Об этом университет сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"С оглушительным одобрительным мурлыканием со стороны профессорско-преподавательского состава Попечительский Совет университета штата Вермонт присвоил Максу Доу престижное звание доктора "Litter-ature" [игра слов "литературоведения" – "лежанки", ред.] со всеми привилегиями, связанными с кошачьей мятой, когтеточкой и лежанкой, а также ответственностью, которая с этим связана. Поздравляем доктора Макса Доу!" – говорится в сообщении университета.
В местном издании Vermont Public рассказали, что раньше Макс был бездомным, но четыре года назад местная жительница Эшли Доу взяла его к себе. Кот может свободно гулять и любит общаться с другими людьми. Макс охотно идет в руки студентов, не стесняется спать на столах преподавателей и не отказывается от спонтанных фотосессий.
Издание отмечает, что кот имеет репутацию непревзойденного сони, опытного охотника на мышей и "ласкового члена студенческой семьи".
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