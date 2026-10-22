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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Кот Степан вернулся в Instagram после длительной паузы: хозяйка показала новое фото пушистика

Фанаты харьковского кота Степана несколько месяцев не видели новых публикаций от любимца и стали волноваться о нем. Впрочем, четырехлапый блоггер наконец-то вышел на связь.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Кот Степан

Кот Степан / © instagram.com/loveyoustepan

Хозяйка харьковского кота-блогера Степана, на страницу которого в Instagram подписаны около 1,5 миллиона человек, впервые за длительное время опубликовала новое фото пушистого блоггера.

С июля поклонники не видели сообщений от кота и начали волноваться о его судьбе.

Кот Степан вернулся в Instagram после продолжительной паузы

Степан появился в Instagram-странице и «поблагодарил» всех, кто писал ему и волновался за его здоровье.

«Друзья, со мной все в порядке, еще жив и здоров. Спасибо всем, кто волнуется и пишет. Жизнь продолжается», — «написал» кот-блогер.

Это первое появление Степана в соцсетях после длительного перерыва, заставившего поклонников беспокоиться за него.

/ © instagram.com/loveyoustepan

© instagram.com/loveyoustepan

Степан — один из самых известных кошек-блоггеров в мире. На его страницу в Instagram подписаны около 1,5 миллиона человек, а в ноябре ему исполнится 18 лет. Он стал популярным благодаря невозмутимому характеру и забавному видео, в которых часто появляется вместе с хозяйкой Анной и своей пушистой подругой Стефанией.

Сейчас Степан, Стефания и хозяйка живут в Германии.

Как война заставила кота Степана уехать из Харькова

До полномасштабного вторжения Степан жил в Северной Салтовке — районе Харькова, сильно пострадавшем от российских обстрелов. После начала войны кот вместе с хозяйкой был вынужден уехать за границу.

Сначала Степан и Анна нашли убежище во Франции. В марте 2023 года кот вернулся в Харьков, однако уже через год снова выехал из-за российских обстрелов.

В 2024 году Степан попал в больницу после того, как пережил сильный стресс из-за очередной российской атаки на Харьков.

Напомним, ранее кот Степан сотрудничал с итальянским Модным домом Valentino. Он снялся в рекламе праздничной коллекции бренда: на фото кот позировал у бокала красного вина, вазы с розой и сумки Valentino.

Кроме того, харьковского кота Степана номинировали на одну из международных премий в сфере блогинга. Благодаря популярности в соцсетях он стал одним из самых известных кошек-инфлюэнсеров.

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