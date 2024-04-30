Кот сжег дом: владелица "устроила" пушистого на работу, чтобы возместить ущерб (фото)

В Китае кот потратил одну из девяти своих жизней после того, как случайно включил индукционную плиту на кухне своей хозяйки и поджег дом. Теперь ему приходится "ходить на работу", чтобы заработать деньги.

Об этом пишет South China Morning Post.

Кот по кличке Цзингудяо нанес ущерб на 100 000 юаней (14 000 долларов США). Животное осталось невредимым, а его владелица Дандан сменила имя своего аккаунта на Douyin на "Самый крутой кот провинции Сычуань" и теперь заставляет пушистого любимца "работать" во время прямых трансляций, чтобы возместить ущерб.

Беззаботная реакция владелицы на несчастный случай и милая внешность кота собрали 8 миллионов просмотров на странице Douyin.

4 апреля Дандан получила телефонный звонок от сотрудников по управлению недвижимостью, которые сообщили, что ее жилье горит. Вернувшись домой, она обнаружила, что ее кот вызвал пожар, сожгший весь первый этаж ее мансарды.

Дом Дандан после пожара / Фото: Douyin

Оказалось, что Цзингудзяо играл на кухне и случайно наступил на сенсорную панель индукционной плиты, включив ее. Пожарные нашли золотистого британского короткошерстного кота, который прятался в шкафу наверху, весь в золе, но не пострадал.

В последующие дни Дандан шутила, что она заставляет его "отрабатывать свой долг", появляясь в прямых эфирах, и даже повесив на него ярлык "поджигателя".

Кот Цзингудяо / Фото: Douyin

Дандан также пообщалась по видеосвязи с пожарным и попросила его научить Цзингудяо правилам пожарной безопасности. Пожарный сказал, что его впервые попросили учить кота, и пошутил, что он пытался заинтересовать пожарную собаку вопросами безопасности, но безрезультатно.

13 апреля Дандан опубликовала в Интернете письмо-извинение, подписанное ее отпечатком пальца и отпечатком лапы Цзингудзяо. Она чувствовала себя виноватой в том, что не выключила плиту, и пообещала в будущем обращать внимание на пожарную безопасность, призывая других делать то же самое.

В социальных сетях реакция пользователей на эту историю была в основном юмористической:

"Я просто хотел приготовить маме ужин", — написал один из пользователей, назвавшийся Цзингудяо.

"Спасибо. Я только что выключила электрическую плиту. У меня есть непослушный кот, который ходит повсюду в моей квартире", — сказал другой человек.

"Мой кот постоянно спускает воду в туалете, заставляя меня платить большие счета за воду", – добавил третий.

Напомним, девочка пожаловалась родителям на "монстров" в комнате. В стене дома обнаружили неприятный "сюрприз".

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