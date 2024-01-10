Кот вернулся домой через семь лет: все время он жил в 200 метрах от дома (фото)

Британка воссоединилась со своим потерянным котом спустя 7 лет.

Об этом пишет Wales Online.

Все это время животное жило на фабрике всего в 200 метрах от дома.

Стефани Барстоу из Корби, Нортгемптоншир, рассказала, что ее бенгальский кот Дюк не смог вернуться домой после потасовки со своим братом в январе в 2017 году, и в конце концов сдалась после нескольких месяцев поисков.

Стефани Барстоу и ее кот Дюк / Фото: walesonline.co.uk/

Барстоу сказала, что была шокирована, когда в ее дверь постучала ветеринар и сообщила, что ее любимец найден.

"Она спросила меня, являюсь ли я владелицей кота по кличке Дюк. Я не могла в это поверить", — поделилась женщина. "Она рассказала мне, что его нашли в 200 метрах от моего дома, на фабрике. Я была шокирована".

Оказалось, что Дюк жил на фабрике, где рабочие снабжали его едой и укрытием от холода. В результате они отвезли кота в ветеринарку, когда решили, что фабрика опасна для него.

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Там обнаружили, что у Дюка есть микрочип, но номер телефона Стефани устарел. Ветеринар поехала по указанному адресу Барстоу и лично сообщила ей хорошие новости.

Барстоу сказала, что она была очень рада воссоединению с Дюком, но изменения в ее семье, в частности собака и новорожденный ребенок, заставили ее принять сложное решение. Она нашла Дюку новую семью.

Стефани Барстоу и ее кот Дюк / Фото: walesonline.co.uk/

Стефани говорит, что кот теперь счастлив в своем новом доме и она регулярно получает новости от его хозяина. Она также посоветовала людям, которые сейчас ищут пропавшего питомца, никогда не терять надежду.

Напомним, попугай "спалил" хозяина на измене. Еще больше его девушку озадачила реакция любимого.

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