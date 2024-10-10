Кот включил ночью духовку и чуть не сжег дом – фото

Домовладелец из Мичигана, США, избежал катастрофы после того, как ночью загорелась его духовая печь. По данным пожарной службы, виновником инцидента стал домашний кот.

Об этом пишет New York Post.

Пожарная служба города Альмира сообщает, что получила вызов в 2:30 ночи 1 октября о пожаре в жилом доме по одноименной улице Бернт Милл Роуд.

"Расследование установило, что домашнее животное перевело духовку в режим самоочищения, пока жители спали, что привело к пожару", — говорится в сообщении на странице департамента в Facebook.

К счастью, огонь не вышел за пределы духовки, а жильцов дома разбудили детекторы дыма.

Эта хорошо подготовленная семья даже имела под рукой огнетушитель, который был использован для тушения пламени, прежде чем оно успело распространиться.

"Похвала этому домовладельцу за то, что у него были исправные дымовые сигнализации и огнетушитель!" – сказали в департаменте.

Как кот чуть не сжег дом

В Facebook Брайан Адамс опубликовал фото обугленной и расплавленной плиты и обвел две кнопки, на которые, вероятно, кот наступил лапами, активировав режим самоочистки. "Это, безусловно, плохой дизайн!" – написал Адамс.

Кот сжег духовку / Фото: Brian Adams/Facebook

Затем он объяснил, как шаги котика привели к пожару. "Я бы просто проснулся и увидел чистую духовку, но вчера утром я готовил бекон и поставил сковородку в духовку, потому что не хотел, чтобы кот вымазался жиром", — сказал он. "Оглядываясь назад, жирный кот был бы гораздо лучше".

Напомним, летом в США собака включила газовую плиту и подожгла дом. Пес также проигнорировал все меры пожарной безопасности.

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