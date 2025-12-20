Медведь / © Credits

Реклама

Во Вьетнаме в зоопарке Хошимина посетители стали свидетелями необычной сцены: домашний кот оказался прямо в вольере с медведями. Увидев животное среди хищников, люди забеспокоились, однако ситуация оказалась значительно спокойнее, чем казалось на первый взгляд.

Об этом сообщило издание Parade Pets

Кошку зовут Мика, она обитает на территории Сайгонского зоопарка и давно стала там своеобразной «знаменитостью». По словам очевидцев, Мика не просто случайно забрела в вольер — она регулярно проводит время рядом с азиатскими черными медведями и чувствует себя там уверенно.

Реклама

Необычный дуэт зафиксировала художница-скетчистка, которая путешествует по Вьетнаму и делает зарисовки животных прямо с натуры. Ее рисунки с котом в медвежьем вольере быстро разошлись в соцсетях, в частности в TikTok, где вызвали волну обсуждений.

Работники и посетители зоопарка отмечают: медведи не проявляют агрессии к Мике. У кошки есть собственный домик, она держится уверенно и в случае необходимости может быстро отбежать. Если же кто-то из крупных соседей подходит слишком близко, Мика без колебаний дает понять, что нарушать ее пространство не стоит.

В комментариях пользователи также пишут, что кошка — мать четырех котят и не имеет хвоста, однако эта особенность никоим образом не мешает ей жить активной жизнью в зоопарке. Похоже, Мика и медведи давно поделили территорию без конфликтов — каждый занимается своими делами, не мешая другому.

Напомним, ранее мы рассказывали, то, что имеет праздничный вид, для собаки может быть смертельно опасным. Кинолог предостерегает владельцев накануне Рождества.