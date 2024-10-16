Кота нашли полностью покрытым цементом и спасли – фото до и после

К счастью, с пушистым все хорошо.
Кота спасли после того, как обнаружили покрытым цементом.
Об этом пишет NTK.
Прохожие заметили несчастного животного, когда шли на работу в понедельник, 14 октября. Присмотревшись повнимательнее, они поняли, что кошка была покрыта слоем цемента.
Они немедленно позвонили в местную организацию скорой помощи животным, которая поспешила на помощь.
Кота отвезли к ветеринарам, где по бирке выяснили, что его зовут Пелле и он живет неподалеку. Четвероногого подобрали в районе Зеехельденбурт, Амстердам, Нидерланды.
Лизелотта Оскам, сотрудница скорой помощи животным, рассказала местным новостям: "Это заняло некоторое время, но, к счастью, мы смогли смыть весь цемент".
Пелле повезло, что цемент был еще влажным, поскольку ветеринары заявили, что если бы он уже высох, работа была бы гораздо сложнее.
Дома вокруг Пелле в то время ремонтировались, что объясняет, как он оказался в столь затруднительном положении.
Ветеринар добавил: "Сейчас он вернулся домой и, к счастью, с ним все в порядке".
Напомним, недавно люди спасли одетую собаку, которую заставляли попрошайничать на улице. Его отвезли к ветеринару.
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