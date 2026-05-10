Коты могут предсказывать будущее: ветеринары объяснили странные способности животных

Многие владельцы кошек замечали, что их питомцы начинают вести себя странно еще до грозы, возвращения хозяина домой или даже во время болезни человека. Ветеринары объясняют: в большинстве таких случаев речь идет не о мистических способностях, а о чрезвычайно развитых органах чувств животных.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Специалисты отмечают, что кошки способны замечать едва ощутимые изменения в звуках, запахах, вибрациях и давлении воздуха значительно раньше людей. Именно поэтому иногда может казаться, что животное «предвидит» события.

По словам старшего менеджера по ветеринарной генетике Wisdom Panel Марго Хеннет, коты имеют очень чувствительный слух, хорошо реагируют на изменения атмосферного давления и способны улавливать даже слабые вибрации. Она объясняет, что это связано со специализированными сенсорными способностями и мозгом, который распознает закономерности и сигналы из окружающей среды.

Одной из вещей, на которые могут реагировать коты, являются землетрясения. Ветеринары и специалисты по поведению животных говорят, что коты нередко чувствуют приближение толчков раньше людей. Это связывают с их способностью слышать высокочастотные звуки и улавливать мелкие колебания поверхности.

Ветеринарка Джули Хант объясняет, что из-за необычных звуков и вибрации коты могут начинать прятаться или проявлять тревожность. Также специалисты обращают внимание на особые рецепторы в лапах животных, которые реагируют на вибрации, а еще — на чувствительные волоски у подушечек лап и хорошо развитый вестибулярный аппарат.

Кроме этого, коты могут реагировать на приближение сильных штормов. Ветеринары говорят, что животные способны чувствовать изменения атмосферного давления еще до того, как ухудшение погоды станет заметным для человека. По словам Марго Хеннет, в среднем ухе котов есть сенсорный орган, который работает как внутренний барометр.

Также их усы реагируют даже на незначительные изменения потоков воздуха. Именно поэтому перед грозой некоторые коты становятся беспокойными, начинают чаще вылизываться или ищут место, где можно спрятаться.

Еще одна особенность кошек — способность «угадывать» возвращение хозяина домой. Эксперты объясняют это тем, что животные хорошо запоминают звуки, запахи и даже характер вибраций от шагов человека.

Марго Хеннет отмечает, что кошки могут различать вибрации от походки своего хозяина и других людей. Также у них очень развито обоняние, поэтому они способны узнавать знакомый запах еще до того, как человек зайдет в дом.

Отдельно ветеринары обращают внимание на способность кошек реагировать на болезни. По словам Джули Хант, животные могут улавливать изменения в организме человека благодаря обонянию. Речь идет, в частности, об изменениях уровня глюкозы в крови, признаках инфекций или повышении температуры тела.

Специалисты объясняют, что именно из-за этого коты иногда начинают вести себя внимательнее рядом с больным человеком или держатся ближе к нему.

Также эксперты отмечают, что коты хорошо реагируют на эмоциональное состояние человека. Они обращают внимание на интонацию голоса, мимику, движения и общее поведение хозяина. Марго Хеннет говорит, что коты могут реагировать даже на гормоны стресса, которые выделяет организм человека. Поэтому животные часто меняют свое поведение в зависимости от настроения хозяина — могут становиться более мягкими, тревожными или наоборот избегать контакта.

