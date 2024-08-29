Коварный трюк: названа настоящая причина, почему апельсины продаются в красных сетках (фото)

Исследователи рассказали, почему апельсины часто продаются в красных сетчатых пакетах.

Об этом пишет IFLScience.

Как выяснилось, это коварный трюк, чтобы обмануть покупателей и заставить купить больше фруктов.

Красная или оранжевая пластиковая сетка вокруг фруктов помогает создать впечатление, что апельсиновая кожура имеет более насыщенный оранжевый цвет, благодаря чему фрукты выглядят сочно и привлекательно для потребителей. Если фрукт недозрелый, цветная сетка также приуменьшит его зеленый оттенок и подчеркнет оранжевый цвет, благодаря чему он будет выглядеть более спелым и аппетитным.

Также лимоны часто упаковывают в мешки из желтой сетки, чтобы подчеркнуть их естественный цвет. Если бы их положили в красные пакеты, они бы выглядели оранжевыми и не такими традиционно привлекательными.

Этот принцип основан на иллюзии конфетти – визуальном феномене, когда на цветовосприятие сильно влияет окружающий контекст. В этой оптической иллюзии нейтрально окрашенный шарик размещают в сетке разноцветных линий. Когда линии определенного цвета находятся на переднем плане, кажется, цвет шарика сливается с цветом линий.

Апельсины / Фото: Freepik

В новом исследовании психолог Карл Р. Гегенфуртнер из Гиссенского университета в Германии подробно описывает, как оранжевый пакет в супермаркете использует иллюзию конфетти.

Он пишет: "Каждую субботу на местном рынке я покупаю апельсины для сока у моей любимой продавщицы фруктов Хельги. В один из последних дней у нее не было хороших спелых апельсинов, как и можно было ожидать во время немецкого лета. Позже, зайдя в супермаркет, я увидел, что спелых апельсинов было достаточно, и, конечно, купил их целую кучу, удобно упаковав в апельсиновую сетку для переноски. Дома, когда я вынул апельсины из сетки, свершилось чудо: каждый апельсин, красиво окрашенный в сетке, превратился в ужасный оттенок зеленого!" – поделился Гегенфуртнер.

Оставаясь верным научному методу, он выдвинул доказательства в подтверждение своего утверждения в виде фотографий, на которых изображены некоторые обманчивые апельсины.

Исследования Карла Гегенфуртнера / Фото: Gegenfurtner/i-Perception/2024

"Мы пришли к выводу, что ассимиляция цвета сама по себе оказывает сильное влияние на внешний вид, превращая зеленоватый на вид апельсин в красивый оранжевый. Излишне говорить, что продавцы фруктов поняли это уже давно. Оглянувшись вокруг в обычных супермаркетах, легко заметить, что фрукты и овощи (например, лимоны, лук, кабачки или даже картофель) обычно упакованы в сетки, имеющие цвет идеальных образцов", — говорится в заключении исследования.

В статье объясняется, что иллюзия конфетти базируется на принципе, что наш мозг запрограммирован на обработку периферийного зрения и цветовосприятия.

По сути наш мозг стремится обеспечить нам плавный, бесшовный опыт, который можно понять как можно эффективнее. Также наша зрительная система настроена на восприятие однородности и плавных переходов. Когда красная сетка накладывается на оранжевый, наш мозг объединяет соседние цвета, чтобы упростить то, что мы видим.

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