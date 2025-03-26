Ковчег Завета с 10 заповедями обнаружили во время секретного эксперимента ЦРУ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США во время секретного эксперимента в 1980-х годах установило месторасположение Ковчега Завета. Эта реликвия, как утверждает Библия, была создана израильтянами вскоре после того, как они бежали из Египта примерно в 13 веке до нашей эры. Затем Моисей поместил сюда десять заповедей.

Об этом сообщает The Daily Mail

Некоторые историки считают, что Ковчег Завета первоначально хранился в Святая Святых, самой сокровенной комнате древнего Иерусалимского храма, прежде чем он исчез во время вавилонского ограбления Иерусалима в 586 году до нашей эры.

Есть также легенда, что артефакт был вывезен в Эфиопию и сейчас находится в местной церкви. Доказательств того, что эта скиния действительно существовала, еще не найдено, но документ ЦРУ, рассекреченный в 2000 году, утверждает, что его обнаружили в 1988 году.

Тогда ЦРУ в рамках секретного проекта Sun Streak проводило опыты с людьми, которые утверждали, что могут воспринимать информацию об отдаленных объектах, событиях или других людях.

Что именно "увидел" экстрасенс

В отчете подробно описан один из этих тестов, во время которых один из испытуемых под номером 032 описал местонахождение реликвии где-то на Ближнем Востоке.

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"Цель — это контейнер. Внутри этого контейнера есть другой контейнер. Цель сделана из дерева, золота и серебра... и украшена [шестикрылым ангелом]", — так описывал находку дистанционный искатель.

Он добавил, что объект в форме сундука "расположен где-то на Ближнем Востоке", а люди в этом районе разговаривают на арабском. Экстрасенс описал здания поблизости, напоминавшие купола мечети, и людей, "одетых практически во все белое" с "черными волосами и темными глазами".

При этом в начале эксперимента дистанционному соискателю не сказали, что именно является целью поисков.

Экстрасенс добавил, что открыть контейнер могут только те, кто имеет на это полномочия, и только в установленное время. По его словам, "механика системы замка достаточно проста", но каждый, кто попытается открыть контейнер, разбив его, будет "уничтожен защитниками контейнера с помощью неизвестной нам силы".

Другая часть отчета содержит эскизы и начертанные надписи, сделанные со слов экстрасенса во время сеанса дистанционного просмотра. Среди изображений — элементы здания, мечеть с куполообразным верхом, восемь "мумий", выстроенных друг возле друга, колесо и крылатое существо под названием "серафим".

Документ также содержит несколько списков, казалось бы, случайных, но зловещих слов, таких как "смерть", "запрещено", "защищен", "напуган", "уничтожен", "боль" и "мука".

Как ЦРУ использовало экстрасенсов

Считается, что дистанционные наблюдатели могут проецировать свое сознание за пределы своего тела, чтобы наблюдать за отдаленным местом.

ЦРУ использовало экстрасенсов для широкого спектра операций - от поиска заложников, похищенных исламскими террористическими группами, до отслеживания путей беглых преступников в США.

Напомним, ученые раскрыли, как Моисей действительно мог "разделить" Красное море 3500 лет назад и говорят, что этот поступок мог и не нуждаться в божественном вмешательстве.

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