Ковид задал новый тренд: в Британии создали эксклюзивное свадебное платье из медицинских масок (фото)

Ковид задал новый тренд: в Британии создали эксклюзивное свадебное платье из медицинских масок (фото)

Дизайнер такой платьем также хотел напомнить людям о загрязнении окружающей среды.

Первое в мире свадебное платье, которое сшито из белых медицинских масок создал английский дизайнер Том Сильвервуд. Эксклюзивный наряд он придумал в честь ослабление карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

Об этом пишет The Sun.

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Для создания платья потребовалось 1500 переработанных защитных медицинских масок для лица. Английский модельер, соединив маски, создал платье с объемными деталями на плечах, пышной юбкой со шлейфом и разрезом.

Представила необычное одеяние модель Джемайма Хамбро в "день свободы", когда в Великобритании отменили ограничения на проведение свадебных церемоний. Модель сфотографировали на улице, в руках она держала букет цветов.

Платье также уникально тем, что ее создатель акцентировал внимание на проблеме загрязнения окружающей среды одноразовыми масками. Поскольку, по данным СМИ, еженедельно в Великобритании выбрасывают 100 млн одноразовых масок.

Кроме того, дизайнер хотел отметить радостное для британцев событие — отмену некоторых карантинных ограничений. С 19 июля в Великобритании жителям страны наконец разрешили выходить на улицу без защитных масок, собираться большими группами, проводить свадьбу с гостями не более 200 человек.

Как сообщалось, в фоне ослабления ограничений в Британии врачи агентства Общественного здравоохранения Англии обнаружили новый штамм коронавируса.

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