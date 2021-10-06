"Ковидные" пальцы: пациенты жалуются на воспаление и покраснение, симптом напоминает обморожение

Некоторые люди, больные COVID-19, жалуются на отек и покраснение пальцев ног. На первый взгляд может показаться, что это обморожение конечностей.
Новое исследование показало, что воспаление и покраснение пальцев ног может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с коронавирусом.
Об этом пишет издание Mirror.
Исследователи опубликовали свою работу в Британском журнале дерматологии. Специалисты обследовали 50 участников с воспалением пальцев ног. Они обнаружили, что организм производит иммунный ответ с высоким уровнем определенных аутоантител.
Симптомы проявляются как обмороженное воспаления и покраснение на руках и ногах, иногда длится месяцами. Обычно воспаление развивается в течение недели или четырех недель после заражения и может привести к набуханию или изменению цвета пальцев рук и ног.
Старший автор исследования доктор Чарльз Кассиус отметил, что исследование открыло более глубокое понимание этого состояния:
"Эпидемиология и клинические особенности поражений, похожих на обморожение, были тщательно изучены и опубликованы, однако мало что известно о патофизиологии", — акцентировал специалист.
Эксперты говорят, что крайне важно сохранять бдительность, даже если вы дважды прививались от болезни. Симптомы коронавируса включают высокую температуру, постоянный кашель, потерю вкуса или запаха, боли в мышцах, а также покраснение и отек пальцев рук и ног.
Напомним, врач назвала симптомы "Дельта"-штамма коронавируса. Что беспокоит инфицированных.