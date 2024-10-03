Козел присоединился к бегунам на марафоне и выиграл медаль – фото

Он устроил самое настоящее шоу и ушел с наградой.

В Канаде козел по кличке Джошуа присоединился к полумарафону T'Railway Trek Half Marathon в городе Консепшн-Бей-Саут и выиграл медаль.

Об этом сообщает CBC News.

Его владелец Джереми Тейлор сказал, что узнал об исчезновении своего козла через социальные сети.

"Он решил разорвать ошейник, который носил годами, и присоединиться к бегунам", — рассказал Тейлор.

По словам мужчины, его животное привыкло к группам людей и тянулось к ним.

"Когда он увидел бегущую толпу, он решил присоединиться, не зная, что это один из самых длинных забегов в его жизни", — сказал он.

Козел пробежал марафон / Фото: Town of Conception Bay South/Facebook

Джошуа преодолел около двух километров маршрута в Ньюфаундленде и Лабрадоре и остановился на водной станции. Некоторые из 250 участников марафона бежали рядом с ним, когда он ускорялся и замедлялся.

Козел пробежал около четырех километров, прежде чем его нашли хозяева и прошли с ним последние полкилометра, чтобы он смог пересечь финишную линию на пляже Топсейл.

Козел пробежал марафон / Фото: Town of Conception Bay South/Facebook

"Мы очень быстро повесили ему на шею медаль, и он стал настоящей звездой", — сказал мэр города Даррин Бет.

Большинство людей, участвовавших в полумарафоне, хотели сфотографироваться с Джошуа на финише.

Козел пробежал марафон / Фото: Town of Conception Bay South/Facebook

Козел помог сделать первый год марафона успешным и его уже пригласили на следующий год присматривать за финишной линией.

Джошуа – не первое животное, пробежавшее марафон. В 2013 году шоколадный лабрадор по кличке Буги пробежал большую часть 8-километровой дистанции в Эвансвилле, штат Индиана, и был награжден медалью.

Напомним, кот получил новую жизнь с титановым черепом после операции на мозге. У животного обнаружили опухоль.

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