Кожа девушки стала оранжевой из-за огромного количества съеденной моркови – фото

Девушка съела так много моркови, что ее кожа стала оранжевой.

Об этом пишет Daily Star.

Дэна Рэндалл была шокирована, когда друзья начали замечать румянец на ее коже, считая, что это хитрый искусственный загар.

Но, как оказалось, у 21-летней сотрудницы отдела обслуживания клиентов была каротинемия — желто-оранжевая пигментация кожи, вызванная высоким уровнем каротина в крови. Причиной этого стало употребление до 10 морковок, трех перцев и сладкого картофеля каждый день.

Она сказала: "Это определенно полезнее для здоровья, чем солярий. Я бледная блондинка с очень светлой кожей, но поскольку я ем так много моркови, я могу загорать круглый год".

Дэна Рэндалл / Фото: Kennedy News and Media

Девушка чувствовала себя "немного неуверенно" после того, как окружающие думали, что у нее желтуха или она сделала искусственный загар, когда ее лицо имело явно более оранжевый цвет, чем ее шея.

Любовь Дены к моркови началась в 12 лет, когда она начала есть ее каждый день. Но она сократила потребление моркови до шести в день после фотографии, сделанной перед вечеринкой по случаю 18-летия.

Она сказала: "Я не знала, что такого смешного, и подумала: "Боже мой, это не может быть правдой".

Дэна Рэндалл / Фото: Kennedy News and Media

По оценкам шотландки, она тратит около 40 фунтов в неделю только на овощи, покупая шесть кг моркови еженедельно.

Она добавила: "Я действительно люблю морковь и с удовольствием ем так много. Я убедила себя, что никогда не болею из-за всех этих фруктов и овощей, которые я ем на день".

Напомним, редкое фото полной радуги, сделанное из вертолета, очаровало Сеть. С земли такое увидеть невозможно.

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