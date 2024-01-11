Кожа мужчины навсегда посинела из-за одного препарата: что он делал (фото)

Кожа мужчины навсегда посинела после того, как он переусердствовал с "домашним средством".

Об этом пишет ladbible.com.

Пол Карасон из Беллингема, штат Вашингтон, США, попал в заголовки газет во всем мире после того, как в 2008 году появился на шоу Today, где рассказал, что ему удалось придать своей коже необычный оттенок.

Карасон объяснил на шоу, что, пытаясь решить несколько незначительных медицинских проблем, с которыми он жил, в частности, кислотный рефлюкс и дерматит, он начал потреблять коллоид хлорида серебра, а также втирал раствор коллоидного серебра в лицо.

Пол Карасон / Фото: Inside Edition/YouTube

Он утверждал, что лекарства подействовали, но у него был довольно ужасный побочный эффект: его кожа навсегда приобрела синевато-серебристый цвет.

Когда его спросили, когда он в первый раз осознал, что что-то не так, он сказал, что на самом деле первым это заметил его товарищ.

"Друг, какое-то время меня не видел, подошел и спросил, что я с собой сделал", — признался он.

Пол до употребления коллоидного серебра / Фото: Inside Edition/YouTube

Он прославился после появления на шоу, но ему не очень понравилось прозвище, которое он получил – папа Смурф.

В интервью его жена сказала: "Это прозвище ему не нравилось в зависимости от того, кто его произносил. Если бы к нему подбежал ребенок и сказала: "Папа Смурф", это привело бы к улыбке на его лице. А вот если бы это был взрослый человек, ну...".

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Через год после шоу Пол рассказал, что его личная жизнь катится ко дну.

"Сейчас я нахожусь в таком положении, когда мне очень сложно зарабатывать самостоятельно, мои ресурсы ограничены, и это очень дорого", – пояснил он.

Через несколько лет у Карасона развились проблемы с сердцем и рак простаты. И на этом его полоса неудач не закончилась – в 2012 году он потерял дом и был вынужден переехать в приют для бездомных в Беллингеме.

Пол Карасон / Фото: Inside Edition/YouTube

К сожалению, в 2013 году в возрасте 62 лет Карасон умер после сердечного приступа, вызвавшего пневмонию и тяжелый инсульт.

Он продолжал использовать коллоидное серебро вплоть до смерти.

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