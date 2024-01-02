Козленок-мутант с "человеческим лицом" шокировал селян: фото животного

Местные приходят на ферму, чтобы посмотреть на него.
Козленок с "человеческим лицом" ошеломил жителей села в Индии, которые собрались посмотреть на странное животное.
Об этом пишет Daily Star.
Необычное животное, родившееся на ферме в деревне Нуав неподалеку от Джаунпура, штат Уттар-Прадеш, стало местной сенсацией, и фермер по имени Лалчанд рассказал, что козленок не может пить молоко матери и его нужно кормить из бутылочки.
На кадрах видно, как члены семьи обнимают слабое животное и снимают это на телефоны.
Козленок настолько слаб, что не может стоять самостоятельно, и ребенку приходится поддерживать его.
Ветеринары считают, что странный внешний вид обусловлен дефицитом кальция, из-за которого его голова приобрела необычную форму. Они полагают, что шансы на выживание животного невелики.
Несмотря на это, люди посещают ферму Лалчанда, чтобы посмотреть на животное-мутанта. Многие считают, что козленок выглядит так, будто у него человеческое лицо.
Читайте главные новости дня:
- "Путин хочет до марта": эксперт рассказал о военных угрозах и ожиданиях от 2024 года
- Защита от "шахедов" и ракет для квартиры и автомобиля: как застраховать имущество с военным риском и сколько это стоит
- Будет ли массовая раздача повесток на блокпостах: объяснение коменданта Киевской области
Подобное происходит в Индии не в первый раз. В 2020 году одному такому козлу-мутанту "поклонялись как Богу". Животное родилось в Раджастане и приобрело статус знаменитости из-за своего похожего на человеческое лицо.
А в ноябре в 2022 году в Султанпуре родился козел с двумя большими глазными яблоками, сросшимися посреди лба.
Напомним, конь-циклоп озадачил ветеринаров. Животное родилось с одним "бриллиантовым" глазом.
Читайте также: