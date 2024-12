Козленок-мутант с "пенисом" на лбу ошеломил селян: фото существа

Козленок-мутант, у которого на лбу появился, как считают, пенис, ошеломил жителей села Кишни в Индии.

Об этом сообщает Need To Know.

Новорожденное животное имеет торчащий из головы фаллический нарост. Глаза существа пучеглазие и сросшиеся, а его огромный язык выпячивается над нижней челюстью.

Животное из "потустороннего мира" родилось 1 декабря у козы, принадлежащей мужчине по имени Шер Сингха.

Местные выстроились в очередь у дома Сингха, чтобы посмотреть на козленка, которого поют молоком, чтобы поддержать его жизнь.

Козленок-мутант / Фото: скриншот с видео

Его инопланетный вид может быть связан с редким врожденным заболеванием, называемым этмоцефалией.

Этмоцефалия характеризуется наличием голопрозенцефалии, хоботка, отсутствием носа и микрофтальма, близко посаженными глазами. Голопрозенцефалия – это редкое заболевание, возникающее на ранних стадиях внутриутробного развития, когда мозг не может разделиться на два полушария. Хоботок – это длинный, гибкий, часто трубчатый аномальный рост, часто напоминающий нос. Этмоцефалия очень редко встречается у сельскохозяйственных животных и еще реже – у людей. Она может быть вызвана генетическими мутациями; влияние токсинов, инфекций или определенных лекарств во время беременности; хромосомными аномалиями; и/или проблемами со здоровьем у матери.

Обычно сельскохозяйственные животные с этмоцефалией не выживают долгое время после рождения. Это связано с тем, что такое состояние может привести к трудностям с питанием, дыханием и основными функциями организма.

Напомним, в сентябре в Индии родился еще один козленок со сросшимися глазами, что заставило местных поверить в инопланетян.

