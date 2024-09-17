Козленок-мутант со сросшимися глазами заставил местных поверить в инопланетян: фото животного

Люди выстроились в длинные очереди, чтобы взглянуть на странное существо.

Новорожденный козленок со сросшимися глазами испугал жителей села в Индии, поскольку они считали его пришельцем.

Об этом пишет Daily Star.

Владелец козленка, Кэри Раджак, был озадачен, когда на свет появилось странное с виду существо. Глазные яблоки козленка соединены вместе посредине лица, но у него нет век и оно не может моргать.

Его сросшиеся глаза сидят прямо над ртом, с которого вяло свисает большой язык.

Козленок-мутант / Фото: Jam Press Vid/Rare Shot News

Коза родила двух козлят на прошлой неделе в Сирсауде, Шивпуре, штат Мадхья-Прадеш, Индия. Согласно сообщениям, его брат родился нормальным и совершенно здоровым. Сообщается, что люди выстроились в длинные очереди, чтобы посмотреть на необычное сельскохозяйственное животное.

Козленок-мутант / Фото: Jam Press Vid/Rare Shot News

Кэри вспоминает, что коза одаривала свое странное с виду потомство любовью и держала его возле себя.

Считается, что инопланетная наружность козы связана с генетическим расстройством. Возможно, на него повлияла циклопия – врожденный дефект, характеризующийся слиянием орбит в одну полость, содержащую один глаз. Циклопия может быть вызвана генетическими мутациями, влиянием веществ, вызывающих пороки развития, хромосомными аномалиями, болезнями матери или плохим питанием. Большинство эмбрионов с таким дефектом либо выбрасываются, либо рождаются мертвыми, но небольшое количество рождаются живыми, чтобы через несколько часов умереть. Это состояние редко встречается у животных и реже – у людей.

В некоторых задокументированных случаях у сельскохозяйственных животных нос и рот не формируются, или нос растет из неба рта, препятствуя потоку воздуха и приводя к тому, что животное задыхается в течение нескольких часов.

Напомним, ранее на ферме в Парагвае родился теленок-мутант с двумя головами, четырьмя глазами и тремя ртами.

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