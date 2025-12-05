Крампус возвращается: демон рождественских мистерий снова в тренде

Крампус / © ТСН

Реклама

Полукозел-полудемон Крампус — древний персонаж альпийского рождественского фольклора. Он олицетворяет темную сторону праздников: если вежливым детям Святой Николай бросает конфеты и мандарины, то злобных ждет наказание от Крампуса — розгам, мешком или даже цепями. Хотя в традиции он ходит в ночь на 6 декабря вместе с Николаем, о легенде заговорили массово только недавно. Причина — бум в соцсетях и на киноэкранах: в Европе устраивают яркие процессы в крампусовых костюмах, в США по его мифу проводят тематические парады и даже выходят комиксы и фильмы. По сути, этот устрашающий персонаж получил второе рождение как интересная и популярная рождественская тема.

Исторические корни: язычество Альп и христианские обычаи

Происхождение Крампуса гораздо старше христианства. Корни Крампуса уходят в языческие верования Альпийского региона: он мог появляться в ритуалах зимнего солнцестояния как пугающий дух зимы. Само слово «Krampus» на немецком означает «коготь», а по народным легендам он даже считался сыном скандинавской богини мрака Гель. С появлением христианства Крампуса «принудительно ввели» в празднования св. Николая: теперь он ходил в ночь до 6 декабря, а люди переодеваются в его маски на специальных зрелищах. Задокументировано, что церковь в XII веке. пыталась запретить его обычаи как слишком «сатанинские», а в 1934 году аналогичную попытку предпринимала Австрийская христианская партия – однако традиция успела закрепиться и выжила. Сейчас Крампус воспринимается как своеобразная память о языческом прошлом региона: считается, что его жуткий вид и происхождение должны отпугивать злых духов и побуждать к послушанию.

Реклама

Образ Крампуса и психология страха

Крампуса обычно изображают в торжественно-страшном виде: черный шерстяной мех, большие извилистые рога, длиннющий волчий язык и копыта. Он держит звонкие цепи, которые как бы символизируют покорение вечному злу, и носит мешок или корзину для «неудовлетворенных» детей. Исторически такая страшная внешность происходит от олицетворения демонического духа, наказывающего послушных. В громких Krampuslauf (букв. «бег Крампусов») – фестивалях в Альпах – толпа одетых в эти костюмы людей действительно может испугать зрителей: они швыряют фейерверки, звенят цепями и «охотятся» на прохожих, словно напоминая о детских проступках.

Психологи объясняют: Крампус выполняет роль «сдерживающего фактора» в системе воспитания из-за страха. Модель такова: за хорошее поведение дети получают вознаграждение (подарок от Николая), а за плохое — грозит Крампус. В терминах психологии обучения это называют формой положительного наказания. Иными словами, легенда о «ледяной волчице» побуждает послушание из-за экстремального страха. Другой взгляд – это энергетический баланс с Сантой. Поэтому видим, что его жуткость имеет даже положительную сторону – напоминать о границе между добром и злом и вызывать глубокие эмоции, буквально пронизанные зимним праздником.

Крампусфесты и праздничные парады

Реклама

В Западной Европе сохранилось немало праздников, посвященных этому демону. Особенно массово они проводятся в Австрии, Германии, Венгрии, Чехии и других горных странах. Каждый год там проходят яркие ходы: молодые люди в сложных меховых костюмах и деревянных или гипсовых масках маршируют по улицам, звеня колокольчиками и цепями. Эти ходы — прямое возрождение старого народного ритуала, которое должно было отгонять зимних духов. 5 декабря в маленьких австрийских городах на эти марши сходятся тысячи зрителей: это невероятное цирковое зрелище уже стало дополнительным праздником.

Праздник Крампуса распространился и вне Европы. В США первые "Крампус-парады" появились в начале 2010-х в Лос-Анджелесе и Филадельфии. В настоящее время аналогичные мероприятия (театрализованные шествия, фестивали уличного театра и тематические встречи) проводятся по всей стране: от Нью-Йорка до Орландо и Нью-Орлеана. (Последний известен как Krewe of Krampus – своеобразный карнавал в стиле Нового Орлеана.) По данным организаторов, подобных акций уже десантами мероприятий в США, куда приходят все больше участников. Такой «альтернативный парад Санта-Клауса» собирает сотни людей, с радостью погружающихся в бал темных рождественских легенд.

Крампус в кино и попкультуре

Архетип демона успел ворваться и в современную культуру. Самым заметным стал полнометражный комедийно-ужасный фильм "Krampus" (2015), который принес страшному хоррору неожиданный успех. Это спровоцировало волну подражаний: за два десятилетия сняли более десятка фильмов о Крампусе. Даже мультипликация не обходит эту тему. Таким образом, Крампус предстает среди других народных чудовищ как часть «мифологического арсенала» зимних праздников.

Реклама

Сам Крампус превратился в узнаваемый образ попкультуры. В книжных сериалах и комиксах Крампус получил целую сагу ужасов (и юмора), а на вечеринках и фестивалях готовится все больше костюмов и атрибутики с его ликом. Можно сказать, что этот древний альпийский демон в новом столетии стал «новогодним трендом» – столь мощным напоминанием о том, что кто-либо должен оставаться послушным, пока за ним наблюдает суровый Крампус.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы рассказывали о причудливых рождественских персонажах мира, которыми пугают детей.

Читайте также: