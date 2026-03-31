Красавица из полицейских фото: как изменилась женщина, чьи снимки стали вирусными

Имя Сара Джейн Исбистер стало известным в Сети после того, как ее полицейские фотографии разлетелись по Интернету и сделали ее своеобразной «звездой» вирусных криминальных снимков.

Об этом пишет LADbible.

Ее сравнивали с историей Джереми Микса – еще одного мужчину, чья внешность привлекла внимание после публикации полицейского фото.

В 21 год первые аресты Сары были связаны с мелкими правонарушениями, но со временем ситуация осложнилась.

В 2011 году она неоднократно попадала в полицию, в частности, из-за неуплаты штрафов, кражи и проблемы, связанные с наркотиками.

Сара Джейн Исбистер в 2011 году

Впоследствии ее история стала широко известна после публикаций в медиа, в частности в глянцевых изданиях, обративших внимание на ее внешность в полицейских досье.

Сама Исбистер признает, что в тот период не сознавала серьезности своих поступков. Она объясняет свое прошлое влиянием личных потерь и образа жизни, который привел к зависимостям.

«Я хотела быть самой плохой из самых плохих», — вспоминает она, добавляя, что тогда не задумывалась о последствиях.

В своих интервью она также рассказывала об опасных ситуациях и ошибках, которые привели к проблемам с законом, и о том, как ее жизнь постепенно выходила из-под контроля.

Сара Джейн Исбистер в 2013 году

Отдельно она отмечает, что публичность ее прошлого имела серьезные последствия, в частности, волну негатива, угрозы и нежелательное внимание со стороны незнакомцев.

Сара Джейн Исбистер в 2019 году

С течением времени ее жизнь кардинально изменилась. Сегодня Сара работает в творческой сфере, позиционирует себя как визуальная художница и занимается развитием маркетинга и искусства.

Она подчеркивает, что ее нынешняя жизнь не имеет ничего общего с ее прошлым и стремится сосредоточиться на творчестве и стабильности.

