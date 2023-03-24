Краска или садовый вар: чем лучше обработать срез дерева после обрезки

Дачники обрезают деревья не только осенью, но и весной. Это помогает увеличить урожай и защитить насаждение от некоторых заболеваний. Чем обработать срез дерева после обрезки – читайте в материале ТСН.ua.

Во время или после обрезки можно легко занести инфекцию, которая навредит дереву. Именно для минимизации риска срез часто обрабатывают фаброй или садовым варом. И мнения дачников разделились, какое именно вещество лучше использовать.

Чтобы разобраться, чем обработать срез дерева после обрезки, следует обратить внимание на особенности этих двух материалов. Краска считается более эффективной, если добавить к ней любой фунгицид. Например, хлорокись меди или медный купорос.

Также краску легче наносить. Да и держится она гораздо лучше, особенно если позже будут идти дожди. Поэтому срез будет точно полностью защищен от непогоды.

Что же можно сказать о садовом варе? В холодное время он застывает, поэтому наносить его может быть тяжеловато. Придется непосредственно перед процедурой "разогревать" вещество.

Также садовый вар можно наносить только на хорошо просушенную поверхность, а некоторые садоводы утверждают, что раны дерева заживают хуже, если выбрать этот способ обработки.

Есть еще один простой способ, который подойдет, если у вас под рукой нет ни краски, ни садового вара. Возьмите 10 мл йода и 100 мл льняного масла, хорошо перемешайте и нанесите на срез с помощью пульверизатора.

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