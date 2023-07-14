Красный, желтый и зеленый: почему светофор имеет такие цвета и что они означают

Задумывались ли вы хотя бы раз, почему у светофоров именно такие цвета?

Об истории цветов на светофорах рассказали в издании Tips&Tricks.

Чтобы узнать, откуда пришли к нам цвета светофоров, стоит посмотреть в те времена, когда они были созданы. В 1910 году в США на дорогах появились офицеры, которые использовали свистки и фонари, чтобы помогать водителям понять, можно ехать или еще нет. Таким образом, они поддерживали поток автомобилей.

Первый светофор был создан в 1920 году Уильямом Поттсом. В то время не было определенных правил о цветах или узорах, которые можно использовать для обозначения действий автомобилистов и пешеходов. Поэтому в разных городах светофоры могли выглядеть по-разному, что вызывало проблемы.

Поэтому в 1935 году Федеральная администрация автомобильных дорог США создала "Руководство по унифицированным устройствам регулирования дорожного движения". В этом документе, в частности, описаны и стандарты для всех сигналов и знаков. В ней сообщались и цвета светофоров, которые уже были красным, желтым и зеленым.

Но откуда взялись конкретные цвета? Почему красный цвет светофора выбрали для оговорки, а зеленый означает, что можно свободно двигаться? Световые сигналы использовались для появления светофоров. Они помогали движению поездов. На них было три цвета: красный означал, что нужно остановиться, зеленый – "продолжать двигаться, но осторожно", а белый – можно свободно двигаться. Однако последний цвет постоянно вызывал проблемы, ведь машинисты часто воспринимали его за что-то другое.

Было решено изменить цвет. Для полного разрешения двигаться выбрали зеленый, красный остался для оговорки, а желтый означал "продолжайте двигаться, но осторожно".

Почему красный цвет светофора выбрали для оговорки? Считается, что у него самая длинная длина волны. То есть он хорошо виден издалека, а это очень важно для безопасности.

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