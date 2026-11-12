Красный, желтый или зеленый: какой болгарский перец самый полезный и в чем разница между ними

Чем отличается болгарский перец разных цветов / © Associated Press

Реклама

Зеленый, желтый и красный болгарский перец отличаются не только вкусом, но и питательным составом. Цвет овоща зависит от степени его спелости, а каждая разновидность имеет свои особенности и может быть полезна для организма.

Об этом пишет венгерское издание Egészség Kalauz.

Реклама

Острый перец, такой как халапеньо, также относится к этой большой семье растений. Ключевое отличие состоит в том, что он содержит соединение под названием капсаицин, которое стимулирует рецепторы тепла и боли во рту. Болгарский перец, напротив, не содержит капсаицина, поэтому он не щиплет.

Реклама

Вот почему зеленый перец имеет другой вкус

На ранних стадиях развития перец зелёный. Такой цвет обусловлен большим количеством хлорофилла, который играет немаловажную роль в фотосинтезе растения.

По мере того как плод продолжает созревать, хлорофилл постепенно разрушается. В то же время пигменты, придающие перцу желтый, оранжевый или красноватый оттенок, становятся более заметными.

Иными словами, цвет — это не просто внешняя характеристика: он также показывает, на каком этапе созревания находился перец во время сбора.

Зеленый перец раньше срывается с растения. В результате он обычно более твердый, хрустящий и может иметь немного горький вкус.

Реклама

Он особенно хорошо подходит для блюд, где важно, чтобы овощи сохранили часть своей жесткости. Вот почему он может быть хорошим выбором для запеканок или свежих салатов.

Желтые и оранжевые перцы созревают дольше. Они, как правило, имеют более мягкий и более сладкий вкус, но остаются приятно хрустящими в сыром виде. Они отлично подходят для салатов, холодных блюд или даже в качестве закуски, а также легко размягчаются при запекании или приготовлении на гриле.

Красный перец держится на растении дольше всего. Как результат, он обычно самый сладкий и имеет самый насыщенный вкус. Он более быстро размягчается после приготовления, поэтому особенно хорошо подходит для жареных блюд, супов, кремов и соусов.

Это неправда, что существуют «мужские» и «женские» перцы

Время от времени в интернете появляется утверждение, что можно определить, является ли перец «мужским» или «женским» по количеству бугорков на его нижней части.

Реклама

Согласно этому, трехлопастный перец якобы принадлежал к одному роду, а четырехлопастный — к другому, и даже вкус у него отличался бы.

Однако это ошибочное мнение.

В этом смысле плод перца не имеет пола. Количество видимых частиц на перце обычно колеблется от двух до пяти и в основном определяется генетическими особенностями растения. Следовательно, то, что перец имеет три или четыре частицы, не делает его слаще или менее сладким.

Цвет также может указывать на содержание питательных веществ

Независимо от цвета болгарский перец может быть ценной частью вашего рациона. Он содержит витамин С, клетчатку и несколько растительных соединений с антиоксидантными свойствами.

Однако между отдельными цветами есть незначительные отличия

Зеленый, желтый и оранжевый перец содержит несколько пигментов, таких как лютеин, виолаксантин и зеаксантин. Некоторые из них являются важнейшими соединениями для здоровья глаз.

Оранжевый и красный перец могут быть особенно богаты витамином С и бета-каротином. Последний может превращаться организмом в витамин А, который, среди прочего, играет определенную роль в зрении, иммунной системе и надлежащем функционировании клеток.

Одним из характерных пигментов красного перца является капсантин. Это каротиноид, обладающий антиоксидантными свойствами.

Вот почему не обязательно выбирать только один цвет перца. Различные цветные сорта предлагают несколько разные растительные соединения.

Как полезнее есть перец — сырым или вареным?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Термическая обработка может произвести определенные растительные соединения, такие как некоторые каротиноиды и полифенолы, легче усваиваемые организмом. Однако другие питательные вещества могут утрачиваться. Например, витамин С чувствителен к нагреву и может уменьшаться во время приготовления.

Самое простое решение — не выбирать между двумя видами. Эксперты советуют есть как сырой, так и вареный перец: иногда в салате, иногда жареный на гриле или в жареном виде.

Не стоит выбирать только один цвет

Фрукты и овощи разных цветов содержат разные пигменты и растительные соединения, поэтому вы можете получить более разнообразное потребление питательных веществ, не всегда кладя на тарелку продукты одинакового цвета.

Болгарский перец особенно практичен в этом отношении, поскольку один и тот же ингредиент доступен в нескольких оттенках. Таким образом, салат из смешанного болгарского перца может быть не только красивее в тарелке, но и содержать более широкий спектр растительных пигментов.

Почему красный перец часто дороже?

Разница между цветами также может отображаться на ценнике.

Зеленый перец можно собирать раньше, потому он обычно быстрее растет. Вот почему он часто самый дешевый вариант. Красный перец, напротив, дольше остается на растении, поэтому для созревания ему нужно больше времени и ресурсов.

Желтый перец в некоторых случаях может быть даже более дорогим, поскольку его труднее выращивать и убирать урожай в нужное время.

Перцы странной формы тоже неплохие. Также не нужно выбрасывать перцы, которые немного кривые, неправильной формы или имеют два разных цвета одновременно.

Дефекты формы сами по себе не означают, что овощ плохого качества. Плоды, частично зеленые, частично оранжевые или красные, могут просто свидетельствовать о промежуточной стадии созревания. Их вкус и пищевая ценность могут быть достаточными.

Как распознать свежий перец во время покупки?

Есть несколько простых признаков, которые могут подсказать, свежий ли перец. Сначала проверьте шкурку: свежий перец имеет гладкую, твердую и блестящую поверхность. Если кожура начинает сморщиваться, это обычно означает, что плод потерял часть своей влаги.

Хороший перец должен быть жестким и компактным на ощупь. Если его легко нажимать, он мягкий или дряблый, он, вероятно, не свежий. Кусочки тяжелее своего размера обычно сочнее.

Также следует проверить участок вокруг плодоножки. Плодоножка свежего перца обычно зеленая и жесткая, тогда как сухая, коричневая плодоножка может свидетельствовать о том, что ее собрали давно.

Незначительные дефекты поверхности сами по себе не обязательно являются проблемой, но перцы, мягкие, влажные, заплесневевшие или имеющие большие коричневые пятна, следует выбраковывать. Однако неправильная форма не является дефектом качества: кривой или неправильной формы перец может быть столь же вкусным, как и идеальной формы.

Как хранить перцы, чтобы они быстро не увядали?

Наибольшим врагом перцев при хранении является потеря воды. С исчезновением влаги их кожура сморщивается, а мякоть становится все более мягкой.

Поэтому следует хранить его в холодильнике, желательно в отделении для овощей. Мыть его предварительно не нужно, поскольку оставшаяся на поверхности влага может ускорить порчу. Лучше промыть его перед использованием.

Также следует обратить внимание на то, чтобы не оставлять перцы надолго при комнатной температуре, особенно в теплой кухне. В этом случае они скорее утратят свою жесткость.

Если у вас осталось много перца, вы можете его заморозить. Однако после размораживания он не будет таким хрустящим, поэтому его лучше использовать в супах, рагу, соусах или жареных блюдах.

Поэтому нет единого «лучшего» цвета перца: разные сорта могут быть идеальными в зависимости от того, подаются ли они сырыми, фаршированными, жареными на гриле или вареными.

Раньше мы писали, как закрыть перец с медом на зиму.

Новости партнеров